Moguće kadrovske promjene u izvršnoj vlasti uz političke izazove u Podgorici

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović mogla bi postati potpredsjednica Vlade zadužena za zdravstvo, saznaju Vijesti iz više izvora.

Prema navodima jednog sagovornika, ona ima podršku Pokret Evropa sad, dijelom i zbog nezadovoljstva radom ministra zdravlja Vojislav Šimun, koji, kako tvrde, nije ostvario značajnije pomake u zdravstvenom sistemu, prenose Vijesti.

Drugi izvor iz Vlade navodi da je njeno ime u opticaju za potpredsjedničku funkciju, ali da još nije poznat stav Nova srpska demokratija, čija bi podrška mogla biti ključna za konačnu odluku, prenose Vijesti.

„Postoji pozitivan stav premijera Milojko Spajić i PES-a, ali još nije izvjesno kako će reagovati partneri iz NSD-a“, tvrdi sagovornik.

Dodatni politički izazov predstavlja činjenica da je suprug Borovinić Bojović, nezavisni poslanik Dragan Bojović, nedavno napustio Demokratska narodna partija, koja više nije dio izvršne vlasti, ali je i dalje u koaliciji sa NSD-om.

Prema trećem izvoru, Borovinić Bojović je upoznata sa mogućnošću da preuzme funkciju, ali još nije donesena konačna odluka, između ostalog i zbog toga što nije formalno član nijedne političke partije, prenose Vijesti.

Istovremeno, u Podgorici je aktuelna inicijativa za njenu smjenu sa mjesta predsjednice Skupštine Glavnog grada, čiji ishod bi mogao uticati i na dalji politički razvoj situacije, prenose Vijesti.

Borovinić Bojović je ranije bila ministarka zdravlja u Vladi Zdravko Krivokapić, a na čelo podgoričkog parlamenta došla je kao nositeljka liste koalicije „Za budućnost Podgorice“.

Rekonstrukcija Vlade, u okviru koje bi mogla biti imenovana, najavljuje se još od početka godine, ali još nije poznato kada će biti realizovana.