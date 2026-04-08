Gradonačelnik Saša Mujović ocijenio je da je predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović do sada obavljala savjesno i profesionalno svoj posao, te da nema razloga za njenu smjenu, prenosi RTV Podgorica.

To je saopštio reagujući na inicijativu Stranke evropskog progresa, za koju su predstavnici vlasti, ali i neki odbornici opozicije, saopštili da je neće podržati.

“Ako je ijedan činovnik aktuelne gradske vlasti dostojan pozicije koju obavlja, to je onda Jelena Borovinić Bojović”, ocijenio je Mujović.

“Mislim da je Gradski parlament vođen njome uradio sjajan posao do sada, tako da ne vidim nikakav razlog za takvu inicijativu“, istakao je Mujović.

Jasno je da će opozicija sprovoditi ono što smatra da je njen interes, navodi Mujović.

“Uvijek će postojati oni koji iz našeg fijakera žele tu čiviju da izvuku. Nema samo Šabac svoje čivijaše, ima ih i Podgorica. Možda i mogu dobiti neku bitku, ali rat, odnosno izbore, sigurno neće“, poručio je Mujović.

Predstavnici partija koje čine vlast u Glavnom gradu izjasnili su se da neće dati podršu inicijativi za smjenu Borovinić Bojović, dok se Demokratska narodna partija i Građanski pokret URA još nijesu izjasnili po tom pitanju.