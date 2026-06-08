Iz Uprave policije saopšteno je da je policija u Baru podnijela krivičnu prijavu protiv D.D. (55), zaposlene u kiosku, zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

Izvor: mondo.me

Ona je, kako se sumnja, izvršila elektronsku registraciju telefonskog broja na ime G.P. za kog se utvrdilo da je preminuo prošle godine, a potom isti broj prodala drugoj osobi.

“Kako se sumnja, D.D. je, radeći na poslovima prodavca u kiosku ovog privrednog društva, izvršila elektronsku registraciju telefonskog broja jednog mobilnog operatera u Crnoj Gori na ime G.P. (65) iz Republike Hrvatske, nakon čega je SIM karticu prodala drugom licu”, piše u saopštenju.

Utvrđeno je da je registracija izvršena suprotno odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama i Pravilnika io načinu registracije korisnika javnih komunikacionih mreža, kojima je propisana obavezna identifikacija korisnika na osnovu ličnog dokumenta, uz njegovo prisustvo i elektronsko evidentiranje podataka skeniranjem dokumenta.

Provjerom u elektronskim bazama podataka utvrđeno je da je G.P., čije je lične podatke osumnjičena zloupotrijebila prilikom registracije, preminula sredinom 2025. godine.

“Na taj način je, kako se sumnja, D.D. neovlašćeno iskoristila lične podatke preminule osobe radi registracije telefonskog broja, a potom SIM karticu prodala drugom fizičkom licu”, zaključuju iz UP.