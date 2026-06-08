Do juče su bili najgori u ligi, sada dovode zvučna pojačanja kao na traci.

Izvor: Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia

Francuski klub Asvel je godinama bio među najgorim timovima u Evroligi i tome je, po svemu sudeći, došao kraj. Nakon što je Toni Parker obezbedio nove finansijere, odmah je krenuo sa bombastičnim pojačanjima za narednu sezonu.

Silvan Francisko je svakako najveće ime, ako se uzme u obzir ko je sve bio zainteresovan za njegove usluge, a uspjeli su Francuzi i da pokvare posao Partizanu, pošto su doveli i Armonija Bruksa. Neće se tu zaustaviti i iskoristiće lošu situaciju u Monaku, pa će angažovati iskusnog Njemca Danijela Tajsa.

U vezu sa Asvelom dovodi se i Nik Vajler-Beb iz Efesa i izgleda da će Francuzi naredne sezone biti i te kako konkurentni na najvećoj sceni. Danijel Tajs je ove sezone prosječno bilježio 9,7 poena i pet skokova u Evroligi.

NBA Evropa - piši propalo

Vidi opis Potpisuje Danijel Tajs: Pravi se strašan evroligaški tim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Iako je Toni Parker najavio izlazak iz Evrolige, shvatio je da NBA Evropa nije tako izvjestan projekat. Produžili su desetogodišnju licencu sa elitinim evropskim takmičenjem i pronašli investitore koji će im pomoći da krenu ispočetka.

Prema nekim navodima, u klub će novac uložiti bivši vlasnici Los Anđeles Lejkersa Džoa i Džesi Basa, a tu je i jedan poznati investicioni fond iz Dubaija. Jako brzo se mijenjaju stvari u Evroligi koja je maltene bila konopcima najavom velikog projekta NBA, ali su uspjeli brzo da se transformišu, privuku investitore i obećaju klubovima mnogo bolje uslove u budućnosti.