Službenici Sektora granične policije – Regionalnog centra granične policije „Sjever“ uhapsili su dva lica – strane državljane, zbog sumnje da su počinila krivično djelo krijumčarenje.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

“U teretnom dijelu vozila nalazila se veća količina robe – prehrambenih artikala, vrijednosti oko 3.100 eura, za koju ovo lice nije posjedovalo dokumentaciju o porijeklu”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako se navodi, policijske mjere i radnje koje su potom preduzete ukazale su na sumnju da je roba kupljena na našoj teritoriji na tzv. sivom tržištu, te da je bila namijenjena krijumčarenju preko granice, u Srbiju, radi dalje prodaje.

Iz policije su saopštili da su uhapšeni E.T, kao i M.P. (51), takođe državljanin Srbije, koji se pojavio na licu mjesta nekoliko minuta nakon početka policijske kontrole i koji je izjavio da roba i vozilo pripadaju njemu, “a da je on angažovao E.T. za opisane radnje odnosno krijumčarenje”.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, koji je kvalifikovao krivično djelo i po čijem nalogu su uhapšeni.

"Osumnjičeni E.T. i M.P. su, uz krivičnu prijavu, privedeni navedenom nadležnom državnom tužiocu", zaključuju iz UP.