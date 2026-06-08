Oni ipak ističu da u svom obraćanju žele da osvijetle, kako su kazali, manje poznate činjenice o djelovanju gospodina Drljevića tokom njegovog petogodišnjeg mandata u Savjetu RTCG-a.

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Sindikat zaposlenih RTCG-a pozvao je članove Administrativnog odbora i poslanike Skupštine Crne Gore da ne podrže reizbor Veselina Drljevića za člana Savjeta RTCG, navodeći da njegov dosadašnji mandat obilježavaju institucionalna nestabilnost, netransparentnost i narušavanje prava zaposlenih.

"U ovom pismu nećemo se baviti njegovim učešćem u pravosnažno potvrđenom, drugom nelegalnom izboru generalnog direktora Borisa Raonića iz 2023. godine, niti prvostepenom presudom Osnovnog suda kojom je proglašen krivim za zloupotrebu službenog položaja. Ovo su opštepoznate činjenice koje, sigurni smo, imaju posebnu težinu prilikom odlučivanja u najvišem zakonodavnom tijelu naše države – Skupštini Crne Gore. Iako druga presuda još nije pravosnažna i pretpostavka nevinosti predstavlja temeljno ljudsko pravo, sami sudski procesi i činjenica da se protiv kandidata vode postupci ne mogu biti preporuka za drugi mandat u Savjetu RTCG-a. Upravo u trenutku kada Crna Gora nastoji da zatvori poglavlja o vladavini prava, važno je da se na visoke javne funkcije biraju osobe čiji integritet nije doveden u pitanje", navodi se u saopštenju Sindikata, javljaju Vijesti.

Oni ipak ističu da u svom obraćanju žele da osvijetle, kako su kazali, manje poznate činjenice o djelovanju gospodina Drljevića tokom njegovog petogodišnjeg mandata u Savjetu RTCG-a.

Prema tvrdnjama Sindikata, RTCG ni danas nema jedinstven akt o sistematizaciji radnih mjesta, iako je Savjet po zakonu obavezan da ga usvoji.

"Na sajtu se umjesto jedinstvenog dokumenta nalazi više od 40 izmjena usvojenih tokom posljednjih pet godina, koje svjedoče o najnestabilnijem periodu u istoriji RTCG kada je riječ o ovom segmentu rada javnog servisa u pitanju. Jedinstven dokument, kako nam je nedavno rečeno u našoj pravnoj službi, ne postoji i nikada kao takav nije usvojen. Kome odgovara kreiranje haosa i zašto se sistematizacija radnih mjesta mijenja na svakoj sjednici Savjeta tokom poslednjih 5 godina? Za ustanovu poput Radio Televizije Crne Gore, koja se oslanja na specijalizovane poslove i usko profilisani kadar, stalne sistematizacije radnih mjesta nemaju opravdanje. Umjesto da obezbijede kontinuitet i stabilnost, one stvaraju utisak institucionalne nestabilnosti, a kod zaposlenih i osjećaj egzistencijalne nesigurnosti", navode u saopštenju.

Iz Sindikata tvrde da su Drljević i generalni direktor Javnog servisa Boris Raonić česte izmjene sistematizacije koristili kao sredstvo za disciplinovanje neistomišljenika i sindikalno aktivnih radnika, "kreirajući tako atmosferu straha i represije u kojoj ničije radno mjesto nije sigurno".

Sindikat je ukazao i na, kako navode, netransparentno trošenje novca kroz ugovore o djelu i isplate varijabila.

Prema njihovim tvrdnjama, RTCG godišnje za ugovore o djelu izdvaja između 400.000 i 500.000 eura, dok se za varijabilni dio zarada u bruto iznosu izdvaja oko 735.000 eura.

"RTCG na godišnjem nivou potpuno netransparentno troši 400 000 do 500 000 eura za ugovore o djelu i 735 000 eura za varijabile u bruto iznosu. Kako se obračunavaju četvorocifrene varijabile koje u RTCG-u idu i do 2000 eura kako nam je potvrđeno tokom pregovaračkog procesa – nije poznato. Savjet nikada nije položio račune Državnoj revizorskoj instituciji niti Ministarstvu finansija o tome na koji način se dodjeljuju varijabile koje su, vjerovali ili ne, veće od osnovne zarade što, kako je rečeno u jednom dokumentu Ministarstva finansija, 'obesmišljava institut zarade'", navode iz Sindikata.

Dodaju i da je "koordinisanim generalnog direktora i predsjednika Savjeta kolektivno pregovaranje pretvoreno u iscrpljujući maraton kojim je iz džepova zaposlenih prošle godine izbačeno 900.000 eura, a ove godine milion eura".

"Gospodin Drljević lično je prošle godine naše stremljenje da izađemo iz zone minimalca i dobijemo bar prosječnu platu u državi nazvao – velikim apetitima za koje RTCG nema i ni ubuduće neće imati novca", dodaje se u saopštenju.

U Sindikatu tvrde da su predsjedniku Savjeta RTCG tokom prethodnih godina slali desetine dopisa u kojima su ukazivali na mobing, profesionalnu degradaciju zaposlenih kroz sporne izmjene sistematizacije, neosnovano ukidanje projekata od javnog interesa i druge probleme, ali da nikada nisu dobili odgovor.

"Predsjednik Savjeta sa nama je komunicirao sa pozicije sile bez i najmanjeg napora da se bar simulira dijalog kada već stvarnog dijaloga nema i ne može ga biti u moru jednostrano donesenih i zaposlenima nametnutih odluka. Jednostavno, gospodin Drljević ponašao se kao da mu se sve može. On može da zajedno sa menadžmentom blokira povećanje plata na godinu i po dana, da pritiska pripadnike našeg Sindikata da se iščlanjuju, da iskusne profesionalce po kazni premješta na početnička radna mjesta i da na kraju ustvrdi da su sindikalci bili protiv povećanja sopstvenih zarada. Sve može da prođe jer se gospodin Drljević uzda u vas i vaše glasove", poručili su iz Sindikata poslanicima i izrazili nadu da ih ovog puta neće dobiti, zarad dobrobiti, kako su kazali, nacionalnog javnog servisa i cjelokupne društvene zajednice kojoj RTCG treba da služi, pišu Vijesti.