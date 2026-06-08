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Imao intimne odnose u osnovnoj školi: Desingerica šokirao priznanjem, evo s koliko godina je izgubio nevinost

Imao intimne odnose u osnovnoj školi: Desingerica šokirao priznanjem, evo s koliko godina je izgubio nevinost

Autor Dragana Tomašević
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Član žirija Pinkovih zvezda Dragomir Despić Desingerica nerijetko govori o svom životu prije nego što je postao javna ličnost, a jednom prilikom je otvoreno govorio o svojoj intimi.

Imao intimne odnose u osnovnoj školi: Desingerica šokirao priznanjem, evo s koliko godina je izgubio Izvor: Pinkove zvezde printscreen

Desingerica je, gostujući u emisiji "Intimna pitanja" kod voditelja Nikole Žugića, otkrio da je prvi intimni odnos imao sa 14 godina.

"Pa nemam pojma, neka osnovna škola - rekao je Desingerica, pa je na konstataciju voditelja da je to bilo zapravo sa 14 godina, uz osmijeh dodao :

" Ne znam koliko godina imaš u osmom razredu."

 Desingericu su kroz karijeru pratile brojne glasine, među kojima su se našle i glasine da je koristio psihoaktivne supstance, a na ovu temu govorio je upravo u ovoj emisiji.

" Pa šta ti je droga?! Nisam koristio, možda sam probao, ali nisam koristio. Ne znam koje, sve, ja sam sve generalno u životu probao, rijetko šta nisam probao, ne što se tiče droge, nego što se tiče svega. Zato sam danas toliko pametniji i pošteniji jer sam prošao te neke stvari sve na vrijeme i mogu danas da se pohvalim sa svojom ličnošću " rekao je Desingerica, pa je otkrio da je već jednom bio uhapšen:

"Jesam, bio sam hapšen..." dodao je on.

(Srbija Danas, MONDO)

Tagovi

Dragomir Despić Desingerica Dragomir Despić

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