Predsjednica SO Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović neće podnijeti ostavku na tu funkciju, uprkos pritiscima opozicije.

Razloga za to , kako kaže – nema.

“Sve komentare koje dobijam od građana su pozitivni, a meni je sud građana i građanki najvažniji. Zbog njih smo tu i dok su naši rezultati mjerljivi razloga za ostavku nema”, ističe Borovinić Bojović.

Borovinić Bojović pojašnjava da opozicija do sada nije navela ni jedan valjan razlog za njeno razrešenje.

“Stalno se pozivaju na to da predsjednik skupštine ne može biti neko ko nema većinu a ja zbog građana pojašnjavam: nemamo ni manjinu. Očigledno je da u ovom trenutku funkcionišemo u situaciji koja je rezultat demokratizacije. Kada opozicija kaže da nemamo većinu – ne znam na koju se oni sigurnu većinu pozivaju? Stalno tako nastupaju a jasno je da to zapravo nije tako”, naglašava Borovinić Bojović.

Borovinić Bojović izdvaja značajnim uspjehom imenovanje Podgorice za Evropsku prijestonicu mladih 2028. kada će izvjesno i Crna Gora postati članica EU. Odobreni budžet za taj događaj , od 5,5 miliona eura, značajno će unaprijediti uslove rada i života mladih.

Najavljuje izgradnju multifunkcionalnog Centra za mlade koji će služiti kao čvorište za edukaciju, inkubaciju biznis ideja, kreativne radionice i društvene aktivnosti.

“Do lokalnih izbora koji su najavljeni za narednu godinu, predsjednica skupštine Glavnog grada ističe da će lokalna samouprva nastaviti istim tempom sve planirane i započete aktivnosti, u interesu Podgoričana i svih koji dolaze u naš glavni grad”, poručila je Borovinić Bojović na RTCG-u.