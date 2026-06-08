Ulcinjska policija je oduzela dva komada oružja i lišila slobode jedno lice koje je prilikom oduzimanja oružja pružalo otpor.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Policijski službenici su, naime, sinoć oko 19.00 časova došli do saznanja da jedno lice šeta ulicom Ulcinja sa pištoljem za pojasom. Odmah su postupili po saznanju i u jednom ugostiteljskom objektu ubrzo pronašli lice, E.L (34), državljanina Republike Albanije, koji je za pojasom imao pištolj koji je od njega odmah oduzet. Utvrđeno je da se radi o startnom pištolju „Blow“ cal. 9mm. Lice je odbilo da pođe sa policijskim službenicima, a potom je pružilo pasivni otpor, hvatajući se rukama za vrata službenog vozila, nakon čega su policijski službenici prema njemu upotrijebili sredstva prinude – fizičku snagu (polugu na laktu) i sredstva za vezivanje.”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

E.L. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru, ometanje policijiskih službenika u vršenju službene dužnosti i biće priveden nadležnom Sudu za prekršaje.

Pored toga, policija je u odvojenoj aktivnosti, pretresom jednog objekta uz Ulcinju pronašla i oduzela lovačku pušku.

“Naime, pretresom porodične kuće G.K. iz Ulcinja, izvršenim na osnovu prethodno inicirane i od Osnovnog suda u Ulcinju pribavljene naredbe, pronađena je lovačka puška, nepoznate marke i kalibra, bez fabričkog broja, za koju G.K. nije posjedovao potrebnu dokumentaciju”, dodaju u saopštenju.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Puška je oduzeta, a o događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji će se nakon vještačenja izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja.