Ulcinjska policija je oduzela dva komada oružja i lišila slobode jedno lice koje je prilikom oduzimanja oružja pružalo otpor.
“Policijski službenici su, naime, sinoć oko 19.00 časova došli do saznanja da jedno lice šeta ulicom Ulcinja sa pištoljem za pojasom. Odmah su postupili po saznanju i u jednom ugostiteljskom objektu ubrzo pronašli lice, E.L (34), državljanina Republike Albanije, koji je za pojasom imao pištolj koji je od njega odmah oduzet. Utvrđeno je da se radi o startnom pištolju „Blow“ cal. 9mm. Lice je odbilo da pođe sa policijskim službenicima, a potom je pružilo pasivni otpor, hvatajući se rukama za vrata službenog vozila, nakon čega su policijski službenici prema njemu upotrijebili sredstva prinude – fizičku snagu (polugu na laktu) i sredstva za vezivanje.”, navodi se u saopštenju Uprave policije.
E.L. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru, ometanje policijiskih službenika u vršenju službene dužnosti i biće priveden nadležnom Sudu za prekršaje.
Pored toga, policija je u odvojenoj aktivnosti, pretresom jednog objekta uz Ulcinju pronašla i oduzela lovačku pušku.
“Naime, pretresom porodične kuće G.K. iz Ulcinja, izvršenim na osnovu prethodno inicirane i od Osnovnog suda u Ulcinju pribavljene naredbe, pronađena je lovačka puška, nepoznate marke i kalibra, bez fabričkog broja, za koju G.K. nije posjedovao potrebnu dokumentaciju”, dodaju u saopštenju.Izvor: Uprava policije Crne Gore
Puška je oduzeta, a o događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji će se nakon vještačenja izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja.