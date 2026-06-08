Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku o obustavljanju postupka protiv Radoslava Dragijevića, oca jednog od osumnjičenih u slučaju ubistva Danke Ilić.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Facebook/printscreen

Više javno tužilaštvu u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku o obustavljanju postupka protiv Radoslava Dragijevića (75). Iako je Veće Višeg suda u Negotinu odbacilo optužbe protiv Radoslava Dragijevića (75), oca Dejana Dragijevića optuženog da je sa Srđanom Jankovićem ubio Danku Ilić (2) u Banjskom Polju kod Bora, Radoslav još uvijek nije slobodan.

On se i dalje krivično optužuje da je počinio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela. Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković su u pritvoru gde čekaju suđenje zbog optužbe teškog ubistva Danke Ilić.

Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku o obustavljanju postupka protiv njega. Kako se nezvanično saznaje, konačna odluka o tome da li će biti pravosnažno oslobođen optužbi očekuje se za nekoliko nedelja.

"Ponovo će sve zavisiti od Apelacionog suda u Nišu. Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku Višeg sudu u Negotinu, a Viši sud u Negotinu treba da pošalje dokumentaciju Apelacionom sudu u Nišu. Šta će biti dalje, zavisi od odluke niških sudija tamošnjeg Apelacionog suda", saznaju mediji od nadležnih.

Inače, Radoslav Dragijević, koji je od nestanka, a kako tužilaštvo smatra i ubistva Danke Ilić izgubio sina i suprugu, a drugi sin mu je sve vrijeme u pritvoru, živi u borskom selu Zlot i negira i svoju i sinovljevu optužnicu kako pred nadležnima, tako i u javnom životu.

Vidi opis Tužilaštvo uložilo žalbu na puštanje Dragijevića: Konačna odluka u slučaju Danke Ilić očekuje se uskoro Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Podsjetimo, Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine sa napuštenog imanja svoje majke u Banjskom Polju kod Bora. Tužilaštvo smatra da je djevojčica ubijena.

(Kurir/MONDO)