Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku o obustavljanju postupka protiv Radoslava Dragijevića, oca jednog od osumnjičenih u slučaju ubistva Danke Ilić.
Više javno tužilaštvu u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku o obustavljanju postupka protiv Radoslava Dragijevića (75). Iako je Veće Višeg suda u Negotinu odbacilo optužbe protiv Radoslava Dragijevića (75), oca Dejana Dragijevića optuženog da je sa Srđanom Jankovićem ubio Danku Ilić (2) u Banjskom Polju kod Bora, Radoslav još uvijek nije slobodan.
On se i dalje krivično optužuje da je počinio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela. Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković su u pritvoru gde čekaju suđenje zbog optužbe teškog ubistva Danke Ilić.
Tužilaštvo uložilo žalbu na puštanje Dragijevića: Konačna odluka u slučaju Danke Ilić očekuje se uskoro
Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku o obustavljanju postupka protiv njega. Kako se nezvanično saznaje, konačna odluka o tome da li će biti pravosnažno oslobođen optužbi očekuje se za nekoliko nedelja.
"Ponovo će sve zavisiti od Apelacionog suda u Nišu. Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku Višeg sudu u Negotinu, a Viši sud u Negotinu treba da pošalje dokumentaciju Apelacionom sudu u Nišu. Šta će biti dalje, zavisi od odluke niških sudija tamošnjeg Apelacionog suda", saznaju mediji od nadležnih.
Inače, Radoslav Dragijević, koji je od nestanka, a kako tužilaštvo smatra i ubistva Danke Ilić izgubio sina i suprugu, a drugi sin mu je sve vrijeme u pritvoru, živi u borskom selu Zlot i negira i svoju i sinovljevu optužnicu kako pred nadležnima, tako i u javnom životu.
Tužilaštvo uložilo žalbu na puštanje Dragijevića: Konačna odluka u slučaju Danke Ilić očekuje se uskoro
Podsjetimo, Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine sa napuštenog imanja svoje majke u Banjskom Polju kod Bora. Tužilaštvo smatra da je djevojčica ubijena.
(Kurir/MONDO)