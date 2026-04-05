Izvor: Vlada Crne Gore/S.Matić

Inicijativu za razrješenje Jelene Borovinić Bojović, predsjednice Skupštine Glavnog grada, na potpis odborničkim klubovima vlasti i opozicije u ponedjeljak će uputiti odbornici Stranke evropskog progresa.

Ukoliko je potpiše njih 20, inicijativa će biti poslata u skupštinsku proceduru, a prema statutu Glavnog grada, Skupština o razrješenju predsjednika parlamenta odlučuje većinom glasova ukupnog broja odbornika i to tajnim glasanjem. To znači da je potrebno da glasa 30 odbornika, prenosi Dan.

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović poručuje da će se sve incijative za koje se obezbijedi potreban broj potpisa, naći na dnevnom redu Skupštine Glavnog grada. Iz Nove, Demokrata, SNP-a i Ujedinjene Crne Gore kažu da neće podržati inicijativu SEP-a, u PES-u i Pokretu za Podgoricu smatraju da će ona biti neuspješna kao i za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada, dok iz DPS-a, Evropskog saveza i Preokreta poručuju da će za nju glasati. Stav o inicijativi SEP-a juče nismo mogli dobiti od DNP-a i URA.

Odbornik SEP-a Ilija Mugoša kaže da lokalna vlast u Podgorici nema većinu te da žele da stvari vrate u legalne tokove.

"Vodeći se osnovnim principom demokratije da onaj koji se nalazi na određenoj poziciji mora oslikavati one koji su ga podržali, odlučili smo da podnesemo inicijativu za razrješenje predsjednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić Bojović. Pozivam sve političke subjekte da je podrže. Mislimo da je ovo ljekovito kako za opoziciju, tako i za vlast, ali i za Borovinić Bojović kako bismo provjerili da li ima podršku onih koji su je doveli na mjesto predsjednice Skupštine i da li uživa podršku 30 odbornika u parlamentu "saopštio je Mugoša.

On je naveo da su inicijativu podnijeli iz više razloga, piše Dan.

"Jedan od razloga je iz čisto demokratskog principa jer ukoliko nemate podršku onih koji su vas doveli na tu funkciju negdje je red da testirate da li i dalje uživate njihovo povjerenje, a drugi razlog je funkcionisanje gradskog parlamenta. Skupštinske materijale dobijamo dan pred sjednicu, a neke stvari koje su bitne za građane ne mogu se naći na dnevnom redu jer se vlast trenutno nalazi u pat poziciji koja im odgovara i ne žele da izađu iz te zone komfora i rade u interesu građana. Imamo odluke kao što su legalizacija, izvještaji o radu preduzeća, saobraćaj koje se ne mogu naći na dnevnom redu zbog nefunkcionalnosti vlasti "naveo je Mugoša.

Odbornica SEP-a Jelena Knežević smatra da legitimitet mogu imati samo oni koji pokazuju da imaju većinu jer su to, kako je rekla, osnovi svakog demokratskog principa.

"Ukoliko neko nema većinu, potrebnih 30 odbornika, mislim da je ljekovito i od ključnog značaja da se preispita da li on ima legitimitet da upravlja Skupštinom Glavnog grada. Na prethodnoj sjednici je rezultat na monitoru pokazao nešto što je suprotno zbog čega smatram da je vrlo značajno da preipitamo volju većine koja je dala legitimitet Borovinić Bojović "rekla je Knežević.

Ona je dodala da inicijativa nema lični karakter niti ima za cilj da je na bilo koji način diskredituje, prenosi Dan.

"To je za nju dobra šansa da provjeri da li i dalje uživa povjerenje onih koji su doveli na to mjesto "rekla je Knežević.

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović kaže da je legitimno da se razgovara i polemiše o njenom radu.

"Ne samo da ne bježim od toga već se ponosim učinjenim, a posebno u dijelu odnosa prema građanima i građankama Podgorice o čemu oni najbolje mogu svjedočiti. Zašto su podnosioci incijative umjesto posvećenosti životu Podgorice i interesu građana, obuzeti idejama o političkim smjenama, to je pitanje za njih, ali svakako je dobro što je javnost makar i kroz ovu inicijativu saznala da SEP postoji i da se probudio iz zimskog sna "saopštila je Borovinić Bojović.

Poručuje da inicijativa za nju nije novost.

"Određene strukture bivše vlasti još od kraja 2020. godine tragaju za oblicima moje smjene gdje god da se nađem, tako da mjesta bilo kakvom iznenađenju nema. To više govori o njihovim prioritetima, a o mojima govori moj rad, učinak i odnos prema gradskom parlamentu i Podgorici "poručila je Borovinić Bojović.

Predsjednica kluba odbornika PES-a Anđela Mićović poručuje da će inicijativa SEP-a rezultirati neuspjehom, po ugledu na prethodnu koja je bila podnijeta za skraćenje mandata Skupštini, prenosi Dan.

Šef kluba odbornika Demokrata Mitar Paunović objašnjava zbog čega neće podržati inicijativu za razrješenje Borovinić Bojović.

"Dok se Evropski savez i SEP utrkuju ko će prije do cenzusa, njihove inicijative pucaju jedna za drugom, a ideja da Duško Marković smjenjuje Jelenu Borovinić Bojović zvuči tačno onako kako i jeste, degutantno čak i za komentarisati. Biram Jelenu Borovinić Bojović "poručuje Paunović.

Šef kluba odbornika Pokreta za Podgoricu Miloš Krstović kazao je da ne bi komentarisao najavu inicijative za razrješenje.

"Ukoliko se preda u proceduru, mišljenja sam da će doživjeti istu sudbinu kao i ona za skraćenje mandata o kojoj se gradska skupština odredila nedavno "smatra Krstović.

Ujedinjena Crna Gora je politička organizacija koja može da raspravlja o ozbiljnim inicijativama, a pored toga, vodimo računa ko upućuje inicijative – saopštio je Milivoje Brković, odbornik, piše Dan.

"Predsjednica Skupštine je izbor većine koju smo stvarali, a nadređene predlagača očekujemo u budućnosti u UIKS-u "kazao je Brković.

Odbornica SNP-a Maša Stevović kaže da inicijativu još nije vidjela ali da je SNP neće podržati.

Šef kluba odbornika DPS-a Andrija Klikovac kaže da će glasati za razrješenje predsjednice parlamenta.

"Smatramo da su građani jako nezadovoljni djelovanjem predsjednice Skupštine kao i slabom međunarodnom saradnjom. Odbornici nijesu dobili za dvije godine ni jedan poziv za međuopštinske i međunarodne saradnje. Sem toga, lokalni parlament je nefunkcionalan "navodi Klikovac.

"Svaka inicijativa koja vodi razrješenju institucionalne krize i deblokadi funkcionisanja Glavnog grada ima našu podršku. Smatramo da je smjena aktuelnog rukovodstva jedan od nužnih koraka ka uspostavljanju političke odgovornosti i stvaranju uslova za nove izbore "poručuju iz Evropskog saveza.