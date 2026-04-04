Poručila da će svaka inicijativa sa potrebnim brojem potpisa biti razmatrana u Skupštini Glavnog grada

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović kazala je da će svaka inicijativa za koju se obezbijedi potreban broj potpisa biti uvrštena u dnevni red sjednice, naglašavajući da je spremna na razgovor i polemiku o svom radu, prenosi CDM.

„Sve inicijative za koje se obezbijedi potreban broj potpisa naći će se na dnevnom redu Skupštine Glavnog grada. Legitimno je da razgovaramo i polemišemo o mom radu, ne samo da ne bježim od toga već se ponosim učinjenim, posebno u dijelu odnosa prema građanima i građankama Podgorice“, kazala je Borovinić Bojović.

Ona je dodala da ostaje pitanje za podnosioce inicijative zbog čega su, kako tvrdi, umjesto rješavanja problema građana fokusirani na političke smjene.

„Zašto su podnosioci inicijative, umjesto posvećenosti životu Podgorice i interesu građana, obuzeti idejama o političkim smjenama, pitanje je za njih. Ipak, dobro je što je javnost makar i kroz ovu inicijativu saznala da SEP postoji i da se probudio iz zimskog sna“, navela je ona, prenosi CDM.

Istakla je i da inicijativa za njeno razrješenje ne predstavlja iznenađenje.

„Određene strukture bivše vlasti još od kraja 2020. godine tragaju za oblicima moje smjene gdje god da se nađem, tako da mjesta iznenađenju nema. To više govori o njihovim prioritetima, dok o mojima govori moj rad i odnos prema Podgorici“, poručila je Borovinić Bojović.

Podsjetimo, odbornici Stranke evropskog progresa pokrenuli su inicijativu za njeno razrješenje u Skupštini Glavnog grada.