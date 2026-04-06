Stranka evropskog progresa danas je predala Skupštini Glavnog grada Podgorice predlog inicijative za razrješenje predsjednice gradske skupštine Jelene Borovinić Bojović, prenose Vijesti.

Predlog je, kako su kazali, predat kako bi bio dostupan svim odbornicima na uvid i potpisivanje.

Pozvali sve odbornike da potpisom podrže inicijativu i "doprinesu vraćanju procesa u legalne i legitimne tokove".

"Demokratija počiva na odgovornosti, zakonitosti i poštovanju institucija, vrijeme je da ih zajedno zaštitimo. Vrijeme je za red", piše u saopštenju.