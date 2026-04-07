Na okruglom stolu u Podgorici ukazano na potrebu veće društvene i političke participacije

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović obratila se na otvaranju okruglog stola „Romkinje u fokusu – društvena i politička participacija u Crnoj Gori“, koji je održan u Evropskoj kući u Podgorici, povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma, prenosi portal CDM.

Događaj je okupio predstavnike institucija, civilnog sektora i međunarodnih organizacija, sa ciljem da se dodatno osvijetli položaj Romkinja i unaprijedi njihovo učešće u društvenom i političkom životu.

„O položaju, pravima i dostojanstvu romske zajednice ne treba da se govori samo uoči Međunarodnog dana Roma, već kontinuirano, kroz konkretne mjere, odluke i odgovornost koju svi nosimo“, poručila je Borovinić Bojović.

U uvodnom dijelu događaja govorili su i zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković, predstavnica Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore Milka Tadić Mijović, kao i direktor Romske organizacije mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ Elvis Beriša.

Borovinić Bojović je istakla da je obrazovanje ključni preduslov za stvarnu inkluziju, upozoravajući na zabrinjavajuće podatke o napuštanju školovanja među romskom djecom.

„Ne možemo govoriti o aktivnom učešću i političkoj participaciji Romkinja i Roma sve dok ne obezbijedimo da djeca ostanu u sistemu obrazovanja. Bez obrazovanja nema ni zaposlenja, ni zastupljenosti, ni stvarne uključenosti“, kazala je ona.

Uputila je i poruku podrške mladim Romkinjama da istraju u obrazovanju, naglašavajući da je Glavni grad posvećen stvaranju društva jednakih šansi i pune ravnopravnosti za sve građane.

Okrugli sto organizovala je Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“, u okviru projekta „Roma Women in Focus: From the Margins to the Mainstream“, kao dio aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma.