Knežević: Odluka bi mogla biti usvojena 12. maja u lokalnom parlamentu

Odbornička većina u Skupštini opštine Zeta planira da 12. maja usvoji deklaraciju kojom bi se osporilo važenje priznanja Kosovo na teritoriji te opštine, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal CDM, ovu inicijativu najavio je lider Demokratska narodna partija Milan Knežević, ističući da se donošenje deklaracije očekuje 12. maja, na Dan Svetog Vasilija.

On je naveo da bi slične odluke mogle biti pokrenute i u drugim opštinama, te da očekuje da se to desi u Pljevlja, Berane i Andrijevica, kao i u sredinama gdje, kako je naveo, većinu u izvršnoj vlasti imaju politički predstavnici srpskog naroda.

Kako prenosi portal CDM, Knežević je u gostovanju na TV Prva ocijenio da je priznanje Kosova iz 2008. godine, kako je naveo, "istorijska i civilizacijska greška", dodajući da bi takve odluke trebalo preispitati i na lokalnom nivou.