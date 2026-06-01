Napadač Crvene zvezde i najbolji strelac u istoriji Austrije Marko Arnautović završava reprezentativnu karijeru na Mundijalu 2026.

Izvor: MN Press

Napadač Austrije Marko Arnautović imao je priliku da sa svojom reprezentacijom učestvuje na Evropskim prvenstvima, ali je tokom duge karijere sanjao i ono najveće takmičenje. Ispuniće mu se želja jer će Austrija igrati na Mundijalu 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku, a nakon tog takmičenja napadač Zvezde će staviti tačku na reprezentativnu karijeru.

Isticao je to više puta u prethodnom periodu, pa ponovio prilikom poslednjeg obraćanja Austrijanaca pre odlaska na Svetsko prvenstvo. Još samo nekoliko mečeva u dresu reprezentacije i velika karijera Marka Arnautovića u dresu Austrije će biti završena.

"Postigao sam sve što sam mogao sa reprezentacijom i mislim da je pravi trenutak da se ode kada je najlepše. Igrao sam na tri Evropska prvenstva, ali karijeru želim da završim na Mundijalu", rekao je Arnautović i dodao: "Možda bih mogao da pustim momke da se pomuče u kvalifikacijama, pa da onda uđem kao pojačanje za završni turnir. Ali ne, ozbiljno, to je to. Priča je završena. Zaista sam odlučio i nema više povratka".

Marko Arnautović je rekorder Austrije po broju nastupa u nacionalnom timu i po broju golova u nacionalnom timu. Do sada je odigrao 132 utakmice, čak 20 više od Davida Alabe, a na njima je postigao 47 golova, tri više od legendarnog Tonija Polstera. Na velikom turniru koji će mu biti oproštajni od reprezentativnog dresa imaće priliku da dodatno popravi brojke.

Austrija će u sklopu priprema za Mundijal 2026 odigrati pripremne utakmice protiv Tunisa i Gvatemale, a zatim će u grupnoj fazi Svetskog prvenstva igrati protiv Jordana, Argentine i Alžir. Čini se da Austrija ima veoma dobre šanse da se izbori za plasman u nokaut fazu takmičenja, što bi bio veliki uspeh i za Arnautovića.