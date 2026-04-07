Kolegijum Skupštine na kojem je trebalo da se razgovara o predlogu Demokratska narodna partija (DNP) Milana Kneževića da se na dnevni red uvrsti u rasprava o uvođenju trobojke kao narodne zastave je otkazan, saznaju Vijesti.

Demokratska narodna partija (DNP) predložila je ranije Skupštini Crne Gore da na dnevni red stavi izmjene Zakona o državnom simbolima i da se trobojka normira kao narodna zastava, te da se o tome raspravlja na današnjoj sjednici.

Predsjednik DNP-a Milan Knežević podsjetio je na pres konferenciji u petak da je njegova partija 2. februara predala u skupštinsku proceduru predlog dopuna Zakona o državnom simbolima i Danu državnosti Crne Gore, pišu Vijesti.

"Nova sjednica Skupštine je zakazana za 7. april, a predsjedniku Andriji Mandiću smo predložili da na dnevni red stavi naš predlog, a to je da uz državnu zastavu, alaj barjak, bude normirana i narodna zastava, crvena-plava-bijela i da bude isticana na zgradi Predsjednika, Skupštine, da se ističe na dane žalosti koje odredi Vlada, na Dan državnosti, prilikom sportskih i drugih manifestacija, na zgradama lokalnih samouprava i javnih ustanova...", rekao je tom prilikom.

Iz Pokreta Evropa sad (PES) ranije danas su se oglasili kazavši da neće podržati DNP-ov predlog o zastavi, te da teme koje zahtijevaju šire društvene konsultacije i tiču se identitetskih pitanja mogu doći na red nakon ispunjavanja svih obaveza iz evropske agende.

"U potpunosti uvažavajući pravo kolega iz opozicionog DNP-a da bez ikakvih konsultacija kandiduju inicijative koje su dio njihove političke agende, dužni smo konstatovati da smo zajednički usvojili Barometar 26 kojim smo zajedno dali apsolutni prioritet temama koje su ključne i neophodne za evropski put Crne Gore", rekli su iz PES-a, javljaju Vijesti.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica kazao je danas da je "trobojka dio naše tradicije", a potpredsjednik DNP-a Milun Zogović da je trobojka simbol slobodarske, teritorijalno proširene i međunarodno priznate Crne Gore, "a ne kako to vole da kažu crnogorski nacionalisti dukljanske orjentacije zastava koja je uvezena sa strane".