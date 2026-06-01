Haris se pomirio sa ćerkom od koje se odrekao? Osvanula šok fotka na njenom profilu, Đina se vratila kod oca

Đina Džinović objavila je kadrove iz porodičnog doma što je iznenadilo njene pratioce s obzirom na nedavne izjave njenog oca.

Nakon što se Melina Galić udala po drugi put, njen bivši suprug Haris Džinović nije je štedeo, te je o svojoj nekadašnjoj partnerki negativno govorio, iznevši prljav veš iz braka.

Nažalost, na udaru se našla i ćerka Đina. Džinović je najpre rekao da ga zanima samo njegovo dete, aludirajući na sina Kana.

Na pitanje u kakvim je odnosima sa ćerkom, pevač je rekao:

"S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao".

Potom je otkrio i da li mu je teško zbog toga:

"Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!' Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući", zaključio je Džinović nedavno.

Međutim, čini se da se Đina sada ipak vratila u porodični dom na Senjaku.

Iako se do sada snimala na jahti očuha, te iz noćnog provoda po svetskim prestonicama, Đina je objavila video koji je nastao, kako se čini, na terasi vile na Senjaku.

Ovo je samo pokrenulo priče da su otac i ćerka konačno izgladili odnose, što su mnogi dočekali sa oduševljenjem.

