"Kome smeta ova zastava danas? Ili ova?"

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević je u objašnjenju svog predloga da se na dnevni red Skupštine uvrsti rasprava o trobojci kao narodnoj zastavi kazao da bi "heroje Kajmakčalana, Bregalnice, Vučjeg dola..." trebao da ubjeđuje da je sadašnja zastava njihova.

"Kome smeta ova zastava danas? Ili ova?", pitao je, pokazujući istorijske trobojke koje je Crne Gora koristila.

"Smeta onima koji bi da zaboravimo Vojislavljeviće, Balšiće, Petroviće. Onima koji misle da istorija počinje njihovim rođenjem u Kliničkom centru ili nekoj od bolnica, a kako vode državu, bolje da ih je babica ispuštila", saopštio je, pišu Vijesti.

On je istakao da su Vladu napustili upravo zbog zastave.

"Iz Pokreta Evropa sad (PES) nisu htjeli da razgovaraju sa nama, nego preko generalnog sekrtetara Vlade saopštili da je tema za Skupštinu. Dok danas pričaju da je to tema za poslije evropskih integracija", saopštio je.

Knežević je, nakon toga, pokazao sliku Vitalija Buterina, za kog tvrdi da je bio u braku sa crnogorskim državljaninom, prenose Vijesti.

"On je dobio crnogorsko državljanstvo i pasoš...", dodao je.

Poslanica PES-a Branka Marković je poručila da je ona Srpkinja, da ide u SPC, da je protesovala protiv "diktatorskog režima Mila Đukanovića".

"Vladalo se 30 godina na podjelama - ko je Srbin, ko je Crnogorac. E nećemo više to. Premijer Milojko Spajić je Srbin i to veći od onih koji ga nazivaju izdajnikom", saopštila je.