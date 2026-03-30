Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Današnji Premijerski sat obilježile su burne rasprave i prizemne uvrede. Tokom višesatne rasprave čule su se riječi “lažov”, “pudlica”… Poslanici opozicije u više navrata su saopštavali da premijer ne govori istinu, dok je lider DNP-a Milan Knežević kazao, između ostalog, da je Spajić “pudlica” hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. Premijer Spajić je rekao da mu je drago što je Knežević našao vremena da dođe u Crnu Goru, aludirajući na Kneževićevo učešće u izbornoj kampanji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića interesuje da li je Vlada donijela odluku o isplati ratne odštete “navodnim logorašima” u Morinju od 17 miliona eura.

Knežević je od Spajića tražio da mu, ako je Vlada donijela tu odluku, dostavi listing glasanja.

“Od kad ste Vi na čelu Vlade Crna Gora je postala sastavni dio crvene Hrvatske”, rekao je Knežević.

Premijer je kazao da takva odluka ne postoji.

Zahvalio je Kneževiću što ima vremena da se posveti pitanjima u Crnoj Gori.

“Vi ste sada u opoziciji, sada ste bliži DPS-u, vjerovatno i u odbrani ruskih interesa u Crnoj Gori. Vi ste rekli da imam nešto protiv Rusa. Nemam ništa protiv Rusa, obožavam Ruse. Ali ne mogu da podržim režime koji rade užasne svom narodu. Vi ste bili protiv DPS-a, kako onda možete da podržite takve režime. Ne stavljajte mi u usta da sam protiv Rusa. Ali ja sam za demokratski napredak, ne mogu da podržim bratoubilački rat, takve stvari. Milioni života se nikada neće nadoknaditi”, kazao je Spajić.

On je rekao da je Knežević učestvovao u protestima i da je bilo nemilih scena zbog izgradnje postrojenja za otpadne vode, a takvih projekata ima i u Srbiji, pa nije bilo protesta.

Knežević je kazao da očigledno Spajić sa šeicima po Emiratima koristi, kako je rekao, mnoge nedozvoljene supstance.

Reagovao je poslanik DPS-a Oskar Huter, tvrdeći da nije bilo reakcije predsjedavajućeg dok je premijer napadao DPS.

On je Spajiću poručio “odrasti čovječe”. Huter je zatražio da premijer objavi sporazum DPS sa Jedinstvenom Rusijom o kome je govorio, a ukoliko to ne učini, prestaje svako dalje uvažavanje prema njemu.

Vasilije Čarapić je takođe reagovao, navodeći da ako neko treba da objavi takav sporazum, onda je to DPS.

S druge strane, Knežević je ponudio Spajiću da obojica daju na vještačenje telefone, pa da se vidi ko je više puta zvao Aleksandra Vučića i Sinišu Malog.

“Stisnite petlju pa napadnite Vučića direktno, kao što je vaša baba svojevremeno rekla da je glasala za DPS. Ako bih mogao da biram da li da budem prijatelj Vučića ili pudlica Andreja Plenkovića, znate kakav bih izbor napravio”, rekao je Knežević.

On je rekao da je Spajić “spreman da preda Prevlaku, da zapali brod “Jadran” da ga ne koristimo ni mi ni oni, te da im se da imovina u Boki”.

“A moji svjedoci su mučenici iz Lore za koje Plenkovića, Sokola, Piculu i Bulja ne smijete ni da pitate”, kazao je Knežević.

On je naveo da Spajić ne zaslužuje da vodi ovu državu, ističući da mu je sada posebno drago što nije dio ovakve vlade. Tvrdi da postoje svjedoci koji su, kada je premijer pitan šta ćemo sa našim žrtvama, na Vladi u veoma negativnom smislu to prokomentarisao.