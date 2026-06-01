Platforma opozicije sadrži elemente ultimativnog pristupa, sa kojima se, očigledno nisu usaglasile ni sve opozicione parlamentarne partije, saopšteno je danas iz parlamentarne većine.

Izvor: Skupština Crne Gore/L.Zeković

U usaglašenom saopštenju, koje je u ime parlamentarne većine medijima dostavio Pokret Evropa sad (PES), navodi se da "parlamentarna većina prima k znanju činjenicu da opozicione parlamentarne partije, i nakon više probijenih rokova koje su same postavile tokom razgovora u Delegaciji Evropske unije, nijesu uspjele da usaglase jedinstvenu platformu, pa samim tim ni jedinstven politički stav".

"Takođe, konstatujemo da platforma o kojoj su partije većine saznale iz medija sadrži elemente ultimativnog pristupa, sa kojima se, očigledno nisu usaglasile ni sve opozicione parlamentarne partije. Imajući u vidu značaj ovog procesa za evropski put Crne Gore, institucionalnu stabilnost i odgovornost prema građanima, te izgubljenih pet miliona iz plana rasta zbog nedostatka odgovornog pristupa opozicije i odbijanja glasanja za ustavne izmjene koje nikome nisu sporne, očekujemo da opozicija u narednih pet dana usaglasi jedinstvenu, jasnu i odgovornu platformu, kako bi razgovori mogli biti nastavljeni na ozbiljan, konstruktivan i državnički način", piše u saopštenju parlamentarne većine.

"Vijesti" su danas objavile da će dio opozicije predvođen DPS-om ponuditi danas vlastima radi "prevazilaženja nepovjerenja" platformu, u kojoj su neki od ključnih zahtjeva - revizija spornih zakona iz oblasti bezbjednosti i otklanjanje posljedica njihove primjene, te postizanje širokog konsenzusa kod imenovanja u Skupštini (Ustavni sud), Sudski savjet, Savjet RTCG, Fiskali savjet, savjeti regulatornih agencija.

Dio lidera opozicije predstavio je danas taj dokument na konferenciji za medije u parlamentu.

Šef Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković je na predstavljanju platforme između ostalog rekao da će se jedinstvenom platformom opozicije koja će biti predstavljena vlasti tražiti izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), imenovanja u važnim institucijama, poput Sudskog savjeta, Fiskalnog savjeta i Savjeta Radio televezije Crne Gore.

Živković je na konferenciji za medije u Skupštini istakao da će dio platforme biti i nemijenjanje izbornih zakona bez šireg konsenzusa, kao i omogućavanje kontrolnih mehanizama u susret kampanji za parlamentarne izbore dogodine.