Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je napade na južna predgrađa libanske prijestonice Bejruta, dok sukob sa naoružanom grupom Hezbolah, koju podržava Iran, nastavlja da eskalira.

Benjamin Netanjahu rekao je da će "teroristički ciljevi" u uporištu Hezbolaha Dahije biti gađani kao odgovor na napade na izraelske civile i druga kršenja primirja, postignutog uz posredovanje SAD i objavljenog u aprilu, koje nije uspjelo da zaustavi borbe.

Nakon što je Tel Aviv pozvao stanovnike Libana na evakuaciju, formirane su velike kolone automobila na putevima. Evakuacija se odvija nakon što su izraelske trupe, koje okupiraju južni Liban, prešle rijeku Litani kako bi zauzele 900 godina star dvorac Bofor, smješten na vrhu strateški važnog grebena.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da njihova kampanja "nije završena" i da su "odlučni da slome moć Hezbolaha".