Politička kriza u Glavnom gradu – vladajuća većina na papiru, opozicija sve uticajnija kroz amandmane

Politička situacija u Skupštini Glavnog grada sve više otvara pitanje ko zapravo upravlja Podgoricom – formalna vlast ili opozicija koja obezbjeđuje kvorum i značajno utiče na donošenje odluka.

Zbog nejedinstva unutar vladajuće koalicije, koju čine PES, Demokrate, Za budućnost Podgorice i Pokret za Podgoricu, opozicija već neko vrijeme omogućava održavanje sjednica, ali i amandmanima mijenja ključne odluke. Najnoviji primjer je odluka o subvencijama za produžene boravke, gdje je prvobitni predlog vlasti izmijenjen voljom opozicije i dijela vlasti.

Slična situacija zabilježena je i krajem decembra prošle godine, kada je opozicija obezbijedila kvorum za usvajanje budžeta i važnih planskih dokumenata, dok je vlast uzvratila podrškom određenim amandmanima, uključujući povećanje odborničkih naknada i iznosa za zimnicu zaposlenima.

Šef kluba odbornika DPS-a, Andrija Klikovac, poručio je da je neizvjesno kako će izgledati većina u narednom periodu.

“Ne znam šta će biti do 2027. godine, pozivam vas da se održavaju sjednice Skupštine grada, da vidimo kakva će većina biti, da li će se mijenjati ili neće, a pozivam sve odbornike da odlučuju u najboljem interesu za građane Podgorice”, kazao je Klikovac.

Odbornik Stranke evropskog progresa, Ilija Mugoša, smatra da je vlast faktički u rukama opozicije.

“Evidentno je da opozicija sada ima većinu u parlamentu, ali se plašim da će to dovesti do populističkih mjera koje će opteretiti budžet, bez jasne odgovornosti”, rekao je Mugoša, dodajući da je podnijeta inicijativa za smjenu predsjednice Skupštine Jelena Borovinić Bojović.

Sa druge strane, predsjednica kluba PES-a, Anđela Mićović, tvrdi da vlast i dalje donosi ključne odluke, ali optužuje opoziciju da kroz amandmane neodgovorno troši budžetska sredstva.

U raspravu se uključio i Srđan Perić, koji upozorava na sistem bez jasne većine, u kojem se odluke donose “od prilike do prilike”.

“Takav sistem proizvodi političku neodgovornost u kojoj je gotovo nemoguće utvrditi ko je za šta stvarno odgovoran”, ocijenio je Perić.

Sve češće situacije u kojima opozicija omogućava rad parlamenta, a zatim utiče na sadržaj odluka, ukazuju na ozbiljnu političku nestabilnost i pad funkcionalnosti sistema upravljanja u Glavnom gradu.