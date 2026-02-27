Osim o skraćenju mandata Skupštini, raspravljaće i o produženom boravku djece. Konstatovaće i ostavku nekadašnjeg sekretara gradske Skupštine Miloša Giljena

Podgorički odbornici odlučivaće o skraćenju mandata Skupštini Glavnog grada, kojom predsjedava Jelena Borovinić Bojović, na narednoj sjednici zakazanoj za 19. mart, saznaju "Vijesti".

Kako je "Vijestima" nezvanično rečeno, pred lokalnim parlamentarcima naći će se nekoliko tačaka dnevnog reda.

Tako će, osim o skraćenju mandata Skupštini, raspravljati i o produženom boravku djece. Konstatovaće i ostavku nekadašnjeg sekretara gradske Skupštine Miloša Giljena.

"Vijestima" je nezvanično rečeno da je sastanku prisustvovao i lider Demokratske narodne partije (DNP) Vladimir Bulatović, koji je šefove klubova podsjetio da vlast u Podgorici nema većinu.