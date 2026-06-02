Prva sezona još nije ni počela, a već najavljuju 2: Sve o seriji za koju kažu da je naslednica "True Detective"

Za "Lanterns" mnogi već sada tvrde da će biti idealna zamjena za kultni "True Detective".

Nova serija na platformi HBO Max spojiće najbolje elemente mračne krimi-drame "True Detective" i DC superherojskog univerzuma (DCU). Iako prva sezona stiže tek u avgustu, serija već sada izgleda toliko dobro da je nastavak praktično zagarantovan.

HBO Max je godinama prepoznatljiv po vrhunskim dramama, ali je i dom za DC projekte Džejmsa Gana (poput novog Supermena i serije "Peacemaker"). Ove dvije strane platforme rijetko se prepliću, ali dolazeća serija "Lanterns" to mijenja iz korena.

Mračna detektivska misterija sa superherojskim moćima

Sudeći po trejlerima i najavama, "Lanterns" donosi savršen balans između surove istrage ubistva i naučnofantastične akcije.

Radnja prati legendarnog Hala Džordana (Kajl Čendler) koji obučava novog regrutovanog Lampion-a, Džona Stjuarta (Aron Pjer). Iako ćemo vidjeti prepoznatljive elemente - od kostima i moćnih prstenova do letenja, ton serije je znatno ozbiljniji i mračniji od uobičajenih superherojskih priča.

Glavni um DC univerzuma, Džejms Gan, javno je uporedio ovu seriju sa prvom sezonom True Detective. Priča prati Hala i Džona koji istražuju misteriozno ubistvo u ruralnoj Americi, samo da bi otkrili da iza svega stoji ogromna, jeziva zavjera. Motiv straha igraće ključnu ulogu, što seriji daje atmosferu zrelog psihološkog trilera.

Zašto je druga sezona već izvjesna?

Premijera je zakazana za 16. avgust, ali iza kulisa se već uveliko radi na nastavku. Scenarista Kristofer Kantvel nedavno je potvrdio da se pridružio kreativnom timu za drugu sezonu. Iako HBO još uvijek nije izdao zvanično saopštenje, ovakve pripreme u industriji jasno govore da studio ima ogromno povjerenje u projekat.

Pored toga, spekuliše se da će serija uvesti Paralaksa - kosmičko otjelotvorenje straha i jednog od najmoćnijih zlikovaca u DC stripovima. Ukoliko se ove glasine obistine, prijetnja u seriji biće toliko velika da bi mogla direktno da postavi temelj za okupljanje nove Lige pravde (Justice League).