Uprava policije upozorava građane da je ponovo aktiviran talas lažnih SMS i aplikacionih poruka u ime Vlade Crne Gore i drugih državnih organa, sa ciljem krađe ličnih i bankovnih podataka.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Uprave policije su evidentirali ponovno slanje ovakvih poruka sa inostranih brojeva, u kojima se građanima prijeti navodnim saobraćajnim kaznama, izvršnim postupcima i blokadom računa, uz zahtjev da se klikne na maliciozne linkove koji vode do lažnih internet stranica na kojima se traži unos brojeva platnih kartica i ličnih identifikacionih podataka, saopštili su iz UP.









Uprava policije upozorava građane da se radi o prevarama i pokušajima zloupotrebe, te da zvanične institucije Crne Gore nikada ne komuniciraju sa građanima putem inostranih brojeva niti na ovaj način dostavljaju obavještenja o kaznama ili sudskim postupcima.

"Apelujemo na građane da ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka, da ne odgovaraju na njih i ne unose nikakve lične niti bankovne podatke, kao ni kodove koje eventualno dobiju. Takođe, savjetujemo da se ovakve poruke odmah brišu i blokira broj sa kojeg su poslate.

U slučaju da su građani već unijeli podatke sa bankovne kartice, neophodno je da se hitno obrate svojoj banci radi blokade kartice i preduzimanja svih potrebnih mjera u cilju sprječavanja eventualne materijalne štete", upozorili su iz policije.