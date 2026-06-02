Hapoel Jerusalim je blizu dovođenja Saše Obradovića za glavnog trenera i već su poslali zahtjev Evroligi za dvogodišnju licencu.

Hapoel Jerusalim pravi ozbiljan projekat po uzoru na svog rivala Hapoel Tel Aviv. Prvi korak je napravljen i blizu su potpisivanja trogodišnjeg ugovora sa Sašom Obradovićem. Kontakti su uspostavljeni i navodno je dogovor veoma blizu, ali to nije sve. Hoće i u Evroligu.

Prema informacijama koje stižu od strane specijalizovanog košarkaškog portala "BasketNews" čelnici kluba su već poslali zvaničan predlog Evroligi i Dejanu Bodirogi. Traže dvogodišnju licencu za elitno takmičenje.

Još uvijek nije zvanično potvrđeno koji timovi će učestvovati u sezoni 2026/27 mada je sve izvjesnije da će da budu iste ekipe kao u nedavno završenoj sezoni. Upravo to želi da iskoristi Hapoel iz Jerusalima i da se "ugura" u elitu.

Kako može to da uradi?

Burg je osvojio Evrokup i tako obezbijedio mjesto u Evroligi. Međutim, posle istorijskog uspjeha je donijeta odluka da ipak ne igraju u elitnom takmičenju jer nemaju budžet ni način da ispune sve neophodne uslove.

Upravo to je šansa koju Hapoel želi da iskoristi pošto Monako ima velike finansijske probleme i nije još uvijek riješena njihova situacija. Da li će Obradović odmah da zaigra u Evroligi? Sastanak dioničara zakazan je za 16. jun.