Jedina tačka o kojoj će danas odlučiti odbornici na plenumu je Odluka o subvencionisanju produženih boravaka

Počela je sjednica Skupštine Glavnog grada na kojoj će se donijeti pdluka o subvencionisanju produženih boravaka na kojoj kvorum za rad daje opozicija jer u sali nijesu svi odbornici vlasti. Sjednici prisustvuju odbornici DNP-a koji jedno vrijeme nijesu učestvovali u radu gradskog parlamenta.

Na glasanju za utvrđivanje kvoruma u klupama vladajuće većine bilo je 27 odbornika. Odbornik Pokreta za Podgoricu Dragutin Vučinić je najavio odsustvo, a u sali nije bilo Mitra Šušića (Nova).

Jedina tačka o kojoj će danas odlučiti odbornici na plenumu je Odluka o subvencionisanju produženih boravaka. Predloženo je da subvencije budu 100 za roditelje koji imaju preko dvije prosječne neto zarade, odnosno 130 eura za one koji primaju dvije prosječne neto zarade. Odbornici DPS-a predali su amandmane kojima traže uvećanje na 130 odnosno 160 eura. Sve njihove amandmane predlagač, Sekretarijat za socijalno staranje, je odbio, a na jučerašnjim skupštinskim odborima bila su podijeljeni stavovi pa su odbornici DNP-a, članice vladajuće koalicije, podržali predlog opozicije, prenosi "Dan".

Odluka o subvencijama bila je predmet skupštinske rasprave na sjednici Skupštine Glavnog grada 19. marta kada je i usvojena sa značajnim izmjenama odnosno kontradiktornim amandmanima zbog čega predlagač povukao i nije poslao na objavu u Službenom listu. Dio vlasti traži da se ova pravna nedoumica riješi, kako u pravnoj proceduri ne bi imali dvije odluke.

Odbornik DPS-a Andrija Klikovac je kažao da je očekivano da se na dnevno redu nađe stavljanje van snage ranije odluke. On je rekao da je na ovoj sjednici očekivano još odluka koje su pominjane na sastanku šefova klubova odbornika. Kazao je da je očekivana odluka o raspisivanju konkursa za izbor novih članova Savjeta RTV Podgorica te predlog DPS-a da se stavi van snage odluka o razmjeni zemljišta za kamenolom.

Ana Krivokapić (DPS) kazala je da dosad Skupština Glavnog grada bila primejr kako funckioniše njedan parkament sve do zakazivanja današnje sjednice. Ona je rekla da su na prošloj sjednici usvojili odluku koja nije poslata na objavu u Službenom listu, a odbornicima nije objašnjeno zbog čega. Ona je tražila da se odbornicima da to pravno mišljenje.

Krivokapić navodi da predlažu uvećanje subvencija na 130 odnosno 160 eura jer su cijene usluga produženog boravka cirka 250 eura. Predlaže da se za subvencije uključi i jul jer veliki broj roditelja radi tokom ljeta pa je ta potreba neophodna i za taj mjesec. DPS predlaže trećim amandmanom da za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Glavni grad plaća 100 posto troškove produženog boravka. Odbornice DPS-a amandmanom predlažu da se dostavljalju detaljniji podaci a to su ime i prezime djeteta, ime i prezime roditelja/ staratelja/hranitelja, datum rođenja djerteta, naziv osnovne škole i razred koji pohađa, broj dana koje provodi u boravku, prenosi "Dan".

Odbornice DPS-a predlažu da Sekretarijat za socjalno staranje najmanje jednom godišnje Skupštini podnosi izvještaj o sprovođenju ove odluke.

Sekretar za socijalno staranje Stefan Vešović je u izjašnjenima odbio sve amandmane DPS-a. On kaže da je ovo dugoročna mjera pa se cijeni da se uticaj na budžet mora kontrolisati. Kazao je da je uključen januar kada djeca ne idu u školu tako da je to, kako kaže, sasvim korektno.

" Sekretarijat već o svom radu podnosi sve izvještaje pa bi ovo bilo dupliranje " kaže Vešović.

Ksenija Aranitović (DPS) kaže da smo svjedoci pravne hajdučije.

"Ne poštuju se odbornici a time ni građani koji su nam dali legitimitet "rekla je Aranitović.

Kroz amandmansko djelovanje smo pokazali svoje zalaganje za kvalitet odluke, ali se sve naše inicijative unaprijed odbijajaju. Ona je pitala predsjendicu Skupštine Jelene Borovinić nBojpović da objasni zašto ova odluka usvojena 19. marta nije potpisana i zašto nije upućena Službenom listu, prenosi "Dan".

" Ne stoji priča o kontradiktornom članu"rekla je Aranitović.

Odluka je mogla biti izmijenjena kroz skupštinku proceduru, rekla je Aranitović.

Ona je rekla da se Zakonom o lokalnoj samoupravi precizira obaveza predsjednika Skupštine da se strara o primjeni odluka koje donese parlament i da se predsjednik razrješava ako to ne čini.

" Sa ovim ćemo dopuniti inicijativu za vašu smjenu " rekla je Aranitović.

Aranitović je rekla da je Borovinić Bojović preuzela ulogu Ustavnog suda, prenosi "Dan."