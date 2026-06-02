Na seoskom groblju u mjestu Senaja kod Mladenovca izvršeno je skrnavljenje groba. Nezvanično, za sada nepoznati počinioci provalili su u porodičnu grobnicu, napravili otvor na betonskoj ploči i pomjerili poklopac sanduka pokojnika.

Slučaj je policiji prijavio sin pokojnika, nakon što su mještani uočili oštećenja na grobnom mjestu i alarmirali porodicu. Prema prijavi, vandalizam se dogodio u periodu između subote i nedelje, a na meti se našlo večno počivalište muškarca koji je preminuo i sahranjen prije deset godina.

Razbili beton da bi ušli unutra

Prvi rezultati istrage pokazuju da je riječ o brutalnom skrnavljenju koje je zahtjevalo ozbiljnu fizičku silu.

"Vandal ili više njih su prvo morali da pomjere masivnu mermernu ploču sa površine grobnice, a potom su na betonskoj ploči ispod nje napravili dovoljno velik otvor da kroz njega prođe odrasla osoba. Nakon što su prodrli u unutrašnjost, pomjerili su i sam poklopac mrtvačkog sanduka, što jasno ukazuje na to da su tražili dragocjenosti", navodi izvor blizak istrazi.

Iako je ustanovljeno da u grobnici nije bilo vrijednih predmeta, niti je iz nje bilo šta odnijeto, istraga je usmjerena ka materijalnom motivu.

"Članovi ove porodice su svojevremeno radili u inostranstvu. Sumnja se da su vandali imali informaciju o njihovom gastarbajterskom statusu i da su verovali da je pokojnik sahranjen sa dragocjenostima, zlatom ili novcem, što je najvjerovatniji motiv ovog čina", navodi izvor blizak slučaju.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su pripadnici Policijske stanice Mladenovac, koji su izuzeli sve materijalne tragove radi daljeg operativnog rada i identifikacije NN lica.

Nakon kompletiranja svih dokaza i obavljenih radnji, policija će podnijeti zvaničan izvještaj nadležnom tužilaštvu, koje vodi dalji postupak. Potraga za počiniocima je u toku.

