Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv deset osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije i krijumčarenja više od četiri tone kokaina, a istovremeno je pokrenuta i finansijska istraga radi trajnog oduzimanja imovine za koju se utvrdi da je stečena kriminalnim djelovanjem, saopšteno je iz SDT-a, prenosi CdM.

Optužnica je podignuta protiv Vukašina Vojinovića, Aleksandra Mijajlovića, Vlada Banićevića, Vladimira Bajčete, Nebojše Bugarina, Božidara Jabučanina, Milana Popovića, Radoja Zvicera, Filipa Zindovića i Vuka Banićevića.

Kako navode iz SDT-a, pojedini okrivljeni terete se za više krivičnih djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, a predmet izvršenja krivičnih djela je ukupno 4.139,605 kilograma kokaina.

„Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv 10 okrivljenih“, stoji u saopštenju SDT-a.

Tužilaštvo je predložilo da se dvojici okrivljenih produži pritvor, dok je za petoricu, koji se nalaze u bjekstvu, zatraženo suđenje u odsustvu, prenosi CdM.

„U optužnici je predloženo da se okrivljenima V.B. i V.B. produži pritvor, a da se okrivljenima V.V., F.Z., R.Z., N.B. i B.J., koji su u bjekstvu, sudi u odsustvu“, saopštilo je SDT.

Preostali optuženi već se nalaze u pritvoru u okviru drugih krivičnih predmeta.

Iz SDT-a su naveli da je protiv svih okrivljenih pokrenuta finansijska istraga.

„Protiv okrivljenih Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo finansijsku istragu, sa ciljem trajnog oduzimanja imovine za koju se utvrdi da je stečena kriminalnom djelatnošću“, zaključuje se u saopštenju.