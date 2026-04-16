Aranitović je kazala Borovinić Bojović da je preuzela nadležnost Ustavnog suda, jer je, kaže, sebi dala za pravo da odredi „da li je neka odluka ustavna i neustavna"

Predsjednica Skupštine glavnog grada najavila kada će zakazati sjednicu na kojoj će se raspravljati o njenoj smjeni

Inicijativa za moju smjenu nalazi se u skupštinskoj proceduri, a onog trenutka kada dobije dovoljan broj potpisa odbornika, lično ću zakazati sjednicu sa tom tačkom dnevnog reda.

To je, tokom hitne sjednice Skupštine Glavnog grada, kazala predsjednica gradskog parlamenta Jelena Borovinić Bojović.

Ona je to kazala tokom diskusije o Predlogu odluke o subvencionisanju dijela troškova usluge produženog boravka za djecu na teritoriji Podgorice, nakon izlaganja odbornice Demokratske partije socijalista (DPS) Ksenije Aranitović, prenose Vijesti.

Tu odluku su sa 50 glasova za usvojili tokom sjednice gradskog parlamenta. Za nju su glasali i odbornici DNP.

Odbornici su prihvatili tri, a odbili dva amandmana odbornica DPS. Za njih su glasali

Prema Predlogu odluke o subvencionisanju dijela troškova usluge produženog boravka za djecu na teritoriji Podgorice, novčana pomoć za roditelje čija su mjesečna primanja do dvije neto zarade iznosiće 130 eura. Samohranim i roditeljima osoba sa invaliditetom (OSI) subvencije će iznositi 130 eura. Za roditelje koji zarađuju više od dvije neto prosječne zarade, piše u dokumentu, subvencije su predviđene da iznose 100 eura, pišu Vijesti.

Ova odluka je prvi put razmatrana i usvojena tokom sjednice gradskog parlamenta održane u martu, ali zbog tadašnjeg amandmanskog djelovanja nije mogla da stupi u pravni promet.

Sjednici prisustvuje 48 odbornika, među kojima su i parlamentarci Demokratske narodne partije (DNP).

Aranitović je izjavila da smo "svjedoci pravne hajdučije".

Pitala je Borovinić Bojović zbog čega nije potpisala odluku i zašto nije upućena Službenom listu nakon martovske sjednice gradskog parlamenta.

„Ne stoji da govorimo o kontradiktornom članu. Ista ta odluka je mogla da dobije pravno dejstvo i da bude izmijenjena u smislu izmjene i dopune tog člana. Pitam Vas, znate li da je članom 46 Zakona o lokalnom samoupravi propisano da se predsjednica Skupštine stara o odlukama koje je parlament donio“, rekla je.

Aranitović je kazala Borovinić Bojović da je preuzela nadležnost Ustavnog suda, jer je, kaže, sebi dala za pravo da odredi „da li je neka odluka ustavna i neustavna“.

"Ako se inicijativa za Vašu smjenu usvoji na Skupštini, Vi možete da kažete da ne poštujete odluku legitimno izabranih odbornika u Skupštini Glavnog grada... Ovo je dokaz da nemate kapaciteta i da imate neodgovornost po postupanju odluka koje donosi ova Skupština Glavnog grada. Ovo je klasična zloupotreba službenog položaja", kazala je Aranitović, dodajući da vjeruje da "Borovinić Bojović dugo neće boraviti u toj stolici".

Borovinić Bojović joj je kazala da je diskusija „apsolutna farsa“, kao i da je njoj dobro jasno da se ne radi o tome da predsjednica Skupštine nije željela nešto da usvoji, prenose Vijesti.

"Jasno je potpuno da se ovdje nije radilo o tome da sam imala nešto protiv Vas lično ili Vaših amandmana... Svi odbornici znaju da sam ja ovu sjednicu inicirala...".

Naglasila je da nema ništa protiv toga da se o njenom radu diskutuje, kao ni da se problematizuje njena funkcija.

"Inicijativa se nalazi u skupštinskoj proceduri. Istog momenta kada dobije dovoljan broj potpisa da može da se nađe na dnevnom redu, ja ću lično zakazati sjednicu sa tom tačkom dnevnog reda. U tome nema ništa sporno. Ne znam zašto ste to zloupotrebljavali. Na kraju krajeva, to je trebalo da potpišete".

Ona je kazala da joj ne pada na pamet da „imitira Ustavni sud“, jer, ističe, "dobro zna čije su čije ingerencije".

"Radilo se o pravnoj proceduri koja je zahtijevala da se ova odluka nije mogla objaviti u službenom listu. To mišljenje dali su pravni eksperti, koji se time bave 20 godina, a to su pravnice u Skupštini Glavnog grada“, izjavila je Borovinić Bojović.

Rekla je da će "istog sekunda" objaviti incijativu za njenu smjenu u Službenom listu.

Vršiteljka dužnosti sekretara gradskog parlamenta Jelena Milić rekla je da se odluka nije mogla napisati po pravilima, jer su, tvrdi, mijenjani prethodno izbrisani stavovi, pišu Vijesti.

Aranitović je napomenula da su „sa ovom odlukom napravili presedan u Skupštini Glavnog grada“.

"Vjerovala sam da predsjednica neće dozvoliti sebi jedan ovakav pravni kolaps zbog Vašeg nječinjenja", tvrdi Aranitović.