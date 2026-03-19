Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović istakao je da skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada nije dobra za građane Crne Gore, odnosno Podgorice.

„Inicijativa koja je došla od Evropskog saveza je legitimna, ali ne smatram da odiše nekom političkom mudrošću i ne smatram da je na dobro građana Crne Gore, jer je Podgorica u ekonomskom smislu više od 60 odsto Crne Gore. Građane interesuje samo jedno – da ovaj grad živi i radi. Ne smatram da im je mnogo bitno ko je na čelu nekog skupštinskog odbora. Nije važno da li je neko tijesna većina ili smo trenutno u poziciji da imamo jednog odbornika manje nego što vi imate. Građanima je bitno da ovaj grad ide naprijed i da funkcioniše“, kazao je Mujović.

On je poručio odbornicima Evropskog saveza da poziciju gradonačelnika neće zloupotrijebiti i da ne želi da bude upamćen kao loš i neuspješan gradonačelnik Podgorice.

„Smatram da sam na zenitu i vrhuncu, kao i da u ovom ritmu mogu raditi narednih sedam-osam godina. Nakon toga biologija radi svoje i moje vrijeme prolazi. Imajući sve to na umu, vrlo sam škrt sa ovim vremenom zenita i sigurno ga neću dati da mi prođe tek tako i da se upiše u mojoj biografiji da sam bio gradonačelnik koji je egzistirao na svojoj funkciji i da ništa nije uradio. Ovaj grad radi i živi punim kapacitetom. Za godinu smo uradili i pokrenuli brojne ključne stvari koje su godinama tapkala u mjestu i nisu mogle naći put do realizacije“, istakao je Mujović.

Ocjenjuje da se kriza desila jer nije bio spreman da taktizira.

„Ovaj gradonačelnik nije bio spreman da taktizira. Na prvoj sjednici sam rekao da ključ Podgorice drži jedan projekat – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Mogao sam da ćutim i da se sklonim po strani i da izlazim sa populističkom pričom i tako dočekam 2027. godinu. Nisam želio to da radim, već sam želio da se borim za ono što sam dobio podršku i da ovim gradom koračam uzdignuta čela“, kazao je Mujović.

Ističe da mu je simptomatično da ga opozicija poziva da podnese ostavku, te da bi to bilo moralno.

„Stao sam iza projekta postrojenja iako sam znao da iza mene čvrsto stoji samo osam odbornika. Zbog toga pitam da li je to moral, hrabrost i da li sam se kvalifikovao da me zaobiđete sa pitanjimka prozivke za moral. Jasno sam rekao da stojim iza toga. Vidjeli ste da je projekat počeo, a cijena koja treba da se plati ili da se Skupština raspušti ili da me smijeni, a čuo sam da će ta inicijativa doći od DPS-a u čemu ih podržavam“, istakao je Mujović.