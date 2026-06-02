Poljsko Ministarstvo odbrane 30. maja potpisalo je ugovore vrijedne oko 60 milijardi zlota (16,5 milijardi eura) za kupovinu borbenih vozila, haubica i minobacača, uz finansiranje iz programa SAFE Evropske unije.

Na ceremoniji potpisivanja ugovora, zamjenik premijera i ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš kritikovao je predsjednika Karola Navrockog zbog veta na zakon koji je trebalo da omogući korišćenje zajmova iz Brisela.

Navrocki je ranije tvrdio: "SAFE je mehanizam putem kojeg Brisel može po volji uskraćivati finansiranje." Kosinjak-Kamiš je odgovorio da oni koji tvrde da uslovi nisu povoljni griješe, jer su, kako je naveo, dvostruko povoljniji od prvih ugovora potpisanih u Južnoj Koreji.

Ministar je rekao da ugovori, osim opremanja poljske vojske, treba da omoguće domaćoj odbrambenoj industriji povećanje proizvodnih kapaciteta za izvoz.

Prema njegovim riječima, Poljska će, uz domaću proizvodnju, nastaviti i kupovinu naoružanja od savezničkih zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države.

Poljskoj je kroz program SAFE ukupno dodijeljeno oko 43,7 milijardi eura zajmova za odbrambene nabavke, što bi je moglo učiniti najvećim korisnikom ove šeme.

Istog dana Ministarstvo odbrane dodijelilo je i ugovor vrijedan više od 13,5 milijardi zlota za nabavku "nekoliko stotina hiljada" artiljerijskih granata kalibra 155 milimetara od konzorcijuma predvođenog državnom grupom PGZ.

Prvi potpredsjednik PGZ-a Arkadiuš Bąk rekao je da će "svaka od stotina hiljada naručenih granata biti proizvedena u Poljskoj, čime se obezbjeđuje potpuna nezavisnost u posjedovanju ovog ključnog artiljerijskog kalibra".