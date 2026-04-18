Na Anketnom odboru otvorena pitanja o milionskim transakcijama i ulozi stranih kompanija u projektu vjetroelektrane

Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica doveo je u pitanje tvrdnje da Vlada 2015. godine nije bila upoznata sa prenosom ugovora o koncesiji za vjetroelektranu Možura, ističući da je “nemoguće” da je Tomislav Čelebić samostalno izigrao tadašnjeg premijera Milo Đukanović.

On je na sjednici Anketnog odbora naglasio da su Čelebić i Đukanović imali poslovne veze, uključujući i zajedničko učešće u Univerzitetu Donja Gorica, te ironično poručio da nije realno da je došlo do prevare “iza leđa” tadašnje Vlade.

“U isto vrijeme sklapa ugovor sa njim o zakupu vjetroelektrane, i onda ga Čelebić zezne, prevari i iza leđa zaključi milionski posao – to je nemoguće”, kazao je Koprivica.

Podsjetio je da je Vlada još 2010. godine potpisala ugovor sa konzorcijumom “Fersa–Čelebić”, koji je 2015. prodat kompaniji Cifideks za 2,9 miliona eura, da bi samo sedam dana kasnije isti ugovor bio proslijeđen kompaniji Enemalta za 11,3 miliona eura. Vlada je kasnije dala saglasnost za prenos ugovora, ali bez pominjanja Cifideksa.

Koprivica tvrdi da je država imala mogućnost da raskine ugovor zbog kašnjenja u realizaciji projekta, ali da je odlučila da to ne učini.

Na sjednici je otvoreno i pitanje posjeta tadašnjeg malteškog ministra energetike Konrad Mizzi Crnoj Gori, za koje Koprivica traži dodatna objašnjenja, uključujući i troškove njegovog boravka.

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivreda Crne Gore, Milutin Đukanović, ocijenio je da projekat nije bio isplativ za kompaniju, navodeći da je električna energija otkupljivana po znatno višoj cijeni nego što je prodavana građanima.

S druge strane, predsjednik Anketnog odbora Dritan Abazović kazao je da su građani do sada izdvojili oko 72 miliona eura za projekat Možura, uz procjenu da će isti iznos biti potrošen i u narednom periodu.

Poslanik DPS-a Nikola Rakočević tvrdio je da je prodaja ugovora kompaniji Cifideks obavljena bez znanja Vlade, dok je istovremeno naglasio da država nije ulagala u projekat, ali da od njega očekuje značajne prihode.

Tokom rasprave ukazano je i na potencijalni sukob interesa, jer je advokatska kancelarija “Moravčević, Vojnović i partneri” istovremeno radila za Vladu i za Enemaltu u istom projektu.

Poslanik Vasilije Čarapić upozorio je da postoji mogućnost da država nikada ne preuzme vjetroelektranu, jer investitor ima pravo da traži produženje zakupa ili demontira postrojenje.

Slučaj Možura i dalje ostaje predmet političkih sporova, dok Anketni odbor nastavlja da prikuplja podatke o svim aspektima ovog višemilionskog projekta.