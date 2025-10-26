Pravosuđe mora biti u potpunosti oslobođeno od političkog ili bilo kog neprimjerenog uticaja, kako bi se osigurala pravda i vladavina prava, a time i uspjeh Crne Gore na evropskom putu, poručeno je sa sjednice Savjeta za vladavinu prava.

Izvor: Vlada Crne Gore

Pravosuđe mora biti u potpunosti oslobođeno od političkog ili bilo kog neprimjerenog uticaja, kako bi se osigurala pravda i vladavina prava, a time i uspjeh Crne Gore na evropskom putu, poručeno je sa sjednice Savjeta za vladavinu prava.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sjednici, kojoj je predsjedavao potpredsjednik Vlade Momo Koprivica, jednoglasno je usvojen zaključak da se u što skorijem periodu organizuje tematska sjednica Savjeta sa fokusom na pitanja koja se odnose na nezavisnost pravosudnih organa.

„Savjet za vladavinu prava naglašava da Crna Gora ima nedvosmislene obaveze u pogledu očuvanja nezavisnosti pravosuđa u skladu sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije (EU)“, kaže se u saopštenju.

Savjet je, kako se dodaje, naglasio da je samostalnost državnog tužilaštva garantovana Ustavom i da predstavlja ključni element sprečavanja svakog oblika političke kontrole krivičnog gonjenja.

„Samo na taj način može se nastaviti i ubrzati neselektivna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, a koja realizuje u Crnoj Gori i afirmativno je prepoznaju i međunarodne institucije“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je na sjednici izražena podrška radu tužilaštva koje, uz jasno definisane sisteme odgovornosti, mora biti potpuno slobodno u svom djelovanju, u okviru Ustava i zakona.

„Savjet osuđuje svaki pokušaj dezavuisanja javnosti, putem hibridnog djelovanja, i diskreditacije profesionalnog integriteta nosilaca ključnih funkcija u Upravi policije, odnosno organima za sprovođenje zakona, s ciljem slabljenja i minimiziranja bezbjednosnog kapaciteta države i njenih osnovnih funkcija“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, na sjednici Savjeta razmotrena je i prihvaćena informacija predsjednice Vrhovnog suda o potrebi prilagođavanja sudnice Osnovnog suda u Podgorici za potrebe Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici.

„Definisan je niz zaključaka koji se odnose na zaduženja nadležnih organa u cilju sanacije i adaptacije prostora, te nabavke sredstava od značaja za bezbjedno odvijanje procesa suđenja za pripadnike organizovanih kriminalnih grupa u prostorijama Osnovnog suda u Podgorici“, dodaje se u saopštenju.