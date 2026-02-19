Tim aktom, kako je pojasnio Koprivica, predviđena su jasna pravila za provjeru integriteta mandatara i članova Vlade.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore za pravosuđe, antikorupciju i politički sistem, Momo Koprivica, saopštio je na konferenciji za novinare da će Crna Gora uskoro dobiti novi Zakon o Vladi.

On je rekao da taj akt donosi ozbiljne institucionalne pomake, kao i da je vrlo važan za evropski put Crne Gore.

Tim aktom, kako je pojasnio Koprivica, predviđena su jasna pravila za provjeru integriteta mandatara i članova Vlade. Konferenciji je prisustvovao ministar javne uprave, Maraš Dukaj.

“Crna Gora, prvi put u svojoj istoriji, dobija Zakon o Vladi. Tri decenije smo funkcionisali bez sistemskog zakona koji reguliše izvršnu vlast”, rekao je Koprivica, dodajući da danas upravo to mijenjaju.

On je kazao da Predlog zakona o Vladi nije samo pravni tekst, već dokaz institucionalne zrelosti političkog sistema Crne Gore.

“Ovaj vid samoregulacije je najpouzdaniji pokazatelj demokratskog sazrijevanja Crne Gore. Zakon o Vladi je dio našeg evropskog puta, ali i dio obaveza iz Strategije za borbu protiv korupcije”, rekao je Koprivica.

Zakon se, kako je istakao, ne donosi zbog Vlade, već da bi građani imali više predvidivosti i transparentnosti, ali i kako bi bilo manje prostora za diskrecione odluke i sukobe interesa.

“Građani imaju pravo na Vladu čiji se kredibilitet ne podrazumijeva, već dokazuje i kontroliše. To ovaj zakon predviđa”, poručio je Koprivica.

Ministarar javne uprave Maraš Dukaj rekao je da je Predlog zakona o Vladi jedno od najmodernijih rješenja koja su usvojena u Crnoj Gori i da je usklađen sa evropskim standardima.

“Usvajanjem ovog zakona završavamo jednu od ključnih obaveza u poglavlju 23”, kazao je Dukaj.

Kako je naveo, Predlogom zakona propisuje se da 40 odsto članova Vlade mora biti manje zastupljenog pola.

Prema riječima Dukaja, utvrđivanjem Predloga zakona Vlada je iskazala opredijeljenost ka stabilnom i odgovornom upravljanju državnim poslovima.

Dukaj je kazao i da vjeruje da će parlament prepoznati važnost tog propisa i ponovio da bi dobro bilo da se donese i zakon o Skupštini.