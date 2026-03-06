Vlada je rješenje o imenovanju Raičevića za savjetnika Koprivice donijela 13. juna 2024. godine.
Savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju i Moma Koprivice, Vladan Raičević, podnio je juče ostavku na tu funkciju, a Vlada trenutno raspravlja o tome na elektronskoj sjednici, pišu Vijesti.
Raičevića je u ponedjeljak za svjedoka predložio advokat Zoran Piperović, u slučaju protiv Aleksandra Mijalovića.
Branilac Mijajlovića, advokat Piperović, predložio je za svjedoke i više funkcionera.
Raičević je bivši poslanik Pokreta za promjene (PzP), i magistar je kriminalistike i bezbjednosti.