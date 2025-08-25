SDT formiralo je predmet povodom krivične prijave koju jer potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice podnio protiv bivšeg premijera Mila Đukanovića, u vezi dodjele koncesije za mHe Bistrica firmi BB Hidro.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz kabineta potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Koprivica je, shodno dopisu SDT-a, dostavio dokumentaciju u originalu, a zapisnike sa sjednica Vlade i njene zaključke, u vidu ovjerene kopije.

"Potpredsjednik Koprivica je, uz dokaznu građu, u krivičnoj prijavi, pored ostalog, naveo da je Đukanović svojim činjenjem i omogućavanjem svom sinu Blažu Đukanoviću da zaključi koncesioni ugovor sa Vladom kojom je rukovodio, teže povrijedio odredbe čl. 14 Zakona o sprječavanju korupcije, kojim je, pored ostalog, propisano: 'Organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju ne može da zaključi ugovor sa privrednim društvom ili drugim pravnim licem u kojem javni funkcioner i sa njim povezano lice ima privatni interes'", navodi se u saopštenju.

Iz navedene norme, dodaje se, "proizlazi nesporan zaključak da Vlada Crne Gore, kao organ izvršne vlasti na čijem je čelu bio bivši predsjednik Milo Đukanović, nije mogla zaključiti sporni ugovor o koncesiji sa pravnim licem 'BB Hidro' iz Podgorice, u kojem njegov srodnik u pravoj liniji ima privatni interes".

"Zakonitom ocjenom navoda istaknute pravne norme, sveobuhvatno i cjelovito se može utvrditi koliko je bivši premijer, svjestan svog djela, čije izvršenje je htio i na koje je pristao, postupao protivno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, koje se odnose na ograničenja u vršenju javne funkcije i na taj način zloupotrebio službeni položaj u odnosu na opšti javni interes. Na osnovu tog nezakonitog i niŝtavog ugovora, uz brojne povlastice, mHe Bistrica Lipovska do januara 2025. godine imala proizvedenu električnu energiju na nivou 8.933.070 kWh i ostvarila od države po osnovu mjesečnih faktura bez Pdv-a 964.339 eura, što ukazuje na motiv počinjene zloupotrebe, a to je enormna imovinska korist", saopšteno je.

Kako se dodaje, ovaj slučaj je prilika da se prekine "višedecenijska praksa nekažnjivosti elita koje su privatizovale državu, njene resurse i institucije".

"Niko nije i ne smije biti iznad zakona, pa ni oni koji su godinama odlučivali u ime svih nas. Građani imaju pravo da znaju kako su, pod okriljem vlasti, unosni državni ugovori završavali u rukama najbližih srodnika onih koji su te ugovore potpisivali. Taj model upravljanja državom, kao privatnom imovinom, mora biti razotkriven i sankcionisan do kraja. U pitanju nije samo jedan ugovor. U pitanju je simbol jedne čitave epohe zloupotrebe moći, u kojoj su porodične firme pojedinaca u vrhu vlasti bile važnije od interesa države i građana".

U saopštenju piše i da ovaj slučaj "može biti istorijski korak ka demontaži sistema u kojem je država postojala zbog vlasti, a ne vlast zbog države i građana".

"Borba protiv korupcije na visokom nivou nije deklaracija, to je spremnost da se procesuiraju i oni koji su nekada bili nedodirljivi. Osim SDT-u, u vezi ovog slučaja potpredsjednik Koprivica je podnio i prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije, u cilju utvrđivanja povrede odredaba Zakona o sprečavanju korupcije, kao i Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa i tužilaštvu, u cilju utvrđivanja ništavosti ugovora, jer je Zakonom o sprečavanju korupcije propisano da se na ugovore zaključene suprotno članu 14. tog zakona shodno primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima o ništavosti ugovora", piše u saopštenju.