Ministarka poručuje da pregovaračke aktivnosti sa EU neće biti ugrožene i poziva opoziciju da ostane dio procesa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je, gostujući u Dnevniku 2 RTCG, da novonastala situacija u parlamentu nije iznenađenje i da povlačenje Demokratske partije socijalista iz skupštinskih odbora neće predstavljati prepreku za nastavak pregovaračkih aktivnosti sa Evropskom unijom.

„Nije nešto što će nam pomoći, ali neće ni odmoći. Žao mi je što se DPS povukao iz odbora, jer smo imali jako korektnu saradnju i sa Odborom za evropske integracije i kada je trebalo glasati o pitanjima važnim za naš evropski put. Sada nema mjesta za političke kalkulacije ni vlasti ni opozicije“, kazala je Gorčević.

Dodala je da je sada najvažnije završiti tehnički dio procesa u rokovima koji su dogovoreni sa Evropskom komisijom.

„Imaćemo ispruženu ruku ka DPS-u, jer ovaj proces zahtijeva politički rad i odgovornost svih partija. Vjerujem da neće biti smetnji, ali želimo da i oni budu dio ovog procesa“, istakla je ministarka.

Govoreći o zakonima o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Gorčević je kazala da su tokom prethodnih sedam mjeseci vođene konsultacije sa Evropskom komisijom, uključujući i predložene amandmane i izmjene.

„Dobili smo zeleno svjetlo uz napomenu da se koriguje dio koji se tiče zaštite ličnih podataka. Naša obaveza je da se do kraja jula usvoji zakon o zaštiti podataka, a da se ova dva zakona usklade sa njim“, kazala je Gorčević.

Prema njenim riječima, radna grupa već je pripremila nacrte zakona koji se usaglašavaju sa Evropskom komisijom, a nakon nekoliko mjeseci trebalo bi da se nađu pred poslanicima.

„Ponuđeno nam je fazno usaglašavanje u narednim mjesecima, pa ne vidim potrebu da se opozicija isključi iz ovog procesa, s obzirom na to da će se sve usklađivati i sa evropskim partnerima i sa partijama u parlamentu. To nije proces koji je završen u petak, već će trajati narednih mjeseci“, naglasila je Gorčević.