Izvor: DPS Crna Gora

Demokratska partija socijalista (DPS) podnijela je krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute, zbog, kako su kazali kršenja Zakona o lokalnoj samoupravi, Ustava i direktnog kršenja izborne volje.

To je saopštio poslanik DPS-a Nikola MIlović na konferenciji za medije održanoj u Skupštini Crne Gore.

Prijava je, kako kaže, podnijeta zbog navodnog neizvršavanja obaveze sazivanja sjednice Skupštine u zakonskom roku, čime je, kako navodi, omogućen rad funkcije predsjednika opštine suprotno Zakonu i na štetu građana Kotora.

Prema podacima iz prijave, Batuta je nakon izbora za predsjednika Skupštine 23. decembra 2025. propustio da u roku od 30 dana sazove sjednicu na kojoj je trebalo da bude izabran predsjednik opštine. Ovaj propust, kako navode podnosioci prijave, izazvao je aktiviranje upravnog nadzora Ministarstva javne uprave, čiji nalaz je Batuta, kako se tvrdi, prikrio od odbornika i Skupštine.

U prijavi se dodaje da je predsjednik Skupštine, iako upozoren od dijela odbornika na propust i moguće posljedice, istrajao u nepostupanju, čime je, prema ocjeni podnosilaca, nanio štetu budžetu opštine koja se procjenjuje na više od 30.000 eura.

Iz DPS-a su podsjetili da zakon jasno propisuje da Skupština opštine bira predsjednika opštine u roku od 30 dana od konstituisanja, te da nepostupanje prijavljenog predstavlja, kako navode, težu povredu prava građana i demokratskog procesa u lokalnoj samoupravi