Šefovi klubova poslanika opozicionih partija u Skupštini Crne Gore uputili su pismo Evropskoj Komisiji i delegaciji EU u Crnoj Gori, kako bi skrenuli pažnju na proceduru i sadržaj zakona i amandmana o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Izvor: DPS

,,U pismu, koje potpisuju Andrija Nikolić (DPS), Miloš Konatar (URA), Boris Mugoša (SD), Adrijan Vuksanović (HGI/DUA), ukazuje se na to da su zabrinutost izrazile i brojne relevantne organizacije iz civilnog sektora i stručnjaci, jer zakonska rješenja o unutrašnjim poslovima i ANB-u, kao i naknadno upućeni amandmani u velikoj mjeri mijenjaju institucionalna ovlašćenja i mehanizme nadzora, ali i dovode u pitanje zaštitu ljudskih prava", saopštavaju iz DPS-a.

Šefovi opozicionih poslaničkih klubova traže od Evropske komisije zvaničan stav o tome da li su navedeni tekstovi zakona, u izmijenjenom obliku, u potpunosti usklađeni sa pravnom tekovinom i pravnim standardima EU.

,,Na kraju, uz iskazanu zahvalnost za doprinos jačanju vladavine prava i demokratskog upravljanja u Crnoj Gori, Nikolić, Konatar, Mugoša i Vuksanović izrazili su očekivanje da će Evropska komisija ili šef delegacije EU u Crnoj Gori Johan Satler odgovor dostaviti najkasnije do početka sjednice koja je zakazana za petak, 6. mart 2026 godine", zaključuju iz DPS-a.