Nikolić: Ne može biti prihvatljivo da političari odlučuju čija je značka prljava

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić rekao je da se približava kraj mandata ove Vlade.

“Ono što vidimo je da nema velikih rezultata. Kad nema velikih rezultata, raste nervoza i strah od povratka vodeće opozicione partije na vlast”, kazao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, Vlada je sastavljena da bi se podijelio plijen.

“PES-u, odnosno premijeru, pripala je populistička ekonomija i evropske integracije. Predsjedniku parlamenta i njegovom političkom savezu pripale su nacionalističke i ideološke teme. Demokratama je pripao sektor bezbjednosti. Imamo predsjednika Vlade koje figurira na toj funkciji, dok ga nema u javnosti mjesec i po, dva dana, stekao bi se utisak da nije upućen u svoj posao, u posao ministara, i stekao bi se utisak da ga sve ovo nimalo ne interesuje i da želi da pobjegne glavom bez obzira iz države. I na sve to, imamo poslanike iz PES-a koji kažu “mi smo dali Demokratama da vode sektor bezbjednosti i kakav god bio zakon oni će snositi odgovornost za sprovođenje tog zakona”. Pazite tu izjavu. Ne vlada, ne parlamentarna većina, nego Demokrate koje upravljaju bezbjednosnim sektorom. Na šta to liči? Kao da je ovo pijaca, kao da ne postoji kolektivna politička odgovornost i institucionalna stabilnost. Loša poruka za građane”, rekao je Nikolić.

Kazao je da ne može biti prihvatljivo da političari odlučuju čija je značka prljava.

“To je suština ovog zakonskog rješenja. Ne može ministar unutrašnjih poslova da obrazuje komisije koja će da ocijeni da li za nekoga službenika u policiji postoji bezbjednosna smetnja i da li je taj neko valjan službenik ili ga treba udaljiti iz službe, jer je to suprotstavljeno Ustavu”, istakao je Nikolić u izlaganju.

Nikolić je kazao da sumnja da se sve radi sa ciljem promjene karaktera države.

“Ako uselite u policiju partijsku vojsku koja će vam bezuslovno služiti, vi pripremate poligon za obračun sa političkim neistomišljenicima. Ove akcije sektora bezbjednosti se svode prethodnih dana isključivo na jedno, da pokušaju da osnaže urušeni autoritet bezbjednosnog sektora kojim upravlja partija koja se zove Demokratska Crna Gora”, rekao je Nikolić.

Rekao je da se ne može od opozicije tražiti da glasa za zakone koji nijesu usklađeni sa pravnom tekovinom EU.

“Mi nećemo simulirati više demokratske procedure u parlamentu…Od početka naredne sedmice ljudi koji sjede u klupama ispred DPS-a podnijeće ostavke na mjesto potpredsjednika Skupštine, predsjednika Odbora za antikorupciju, predsjednika Odbora za evropske integracije, Anketnog odbora. Izvolite, srećno bilo. Nema sveobuhvatne izborne reforme sa opozicijom, time ste zakucali posljednji ekser u kovčeg izborne reforme. Vi ste je tamo spakovali”, zaključio je Nikolić.

Mandić Nikoliću: Razmislite o odluci

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Nikolića da DPS razmisli o odluci.

“Mislim da ste vi pokazali lice veoma konstruktivne opozicije i da je to slalo dobru poruku o Crnoj Gori kao narednoj članici EU. Zamolio bih vas, kao neko za koga kažete da brine o nacionalnim temama, a jedna od važnih nacionalnih tema je da svi radimo zajedno na putu ka EU…Razmislite o tome”, kazao je Mandić.

Nikolić mu je odgovorio da ne donose odluke preko koljena, već da dobro promisle.

“Kap je prelila čašu, nema potrebe više da nas pozivate i da nas zovete. Razmislili smo, donijeli smo odluku… Mi smo partija kojoj vjeruje najveći broj građana. Imamo veću odgovornost prema nacionalnim interesima ove zemlje, čak i kad smo u opoziciji. Mijenja se karakter Crne Gore, vi to podstičete sa tog mjesta, ne radi se to slučajno u susret 20 godina od obnove nezavisnosti. Znam šta Vam je ideja i plan…Vi možda imate potrebu da objasnite vašoj javnosti zašto Vas je napustio ovaj čovjek (misleći na Milana Kneževića). Poslanik Knežević kaže da je ova vlada krvava, da radi protiv Crne Gore, da je okrvavila ruke u Botunu”, kazao je Nikolić.

Ponovio je da se bliži kraj Vlade.

Mandić je odgovorio da “Knežević istrajava na tome da će nositi DPS do Brisela”.

“Vi sada odstupate od tih briselskih postulata”, rekao je Mandić.