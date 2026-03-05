“Neka pokrenu pitanje moje smjene, savjest mi je čista i ako treba da budem smijenjen od strane DPS-a i DNP-a, onda ću sa funkcije otići uzdignuta čela."

Izvor: Vlada Crne Gore

Političke tenzije u Podgorici ponovo rastu. Uoči sjednice Skupštine Glavnog grada zakazane za 19. mart, u javnosti je otvoreno pitanje povjerenja gradonačelniku Saši Mujoviću. Iako inicijativa za sada nije formalno pokrenuta, iz Demokratske narodne partije poručuju da bi mogli podržati opoziciju predvođenu DPS-om u njegovoj smjeni. Mujović odgovara – spreman je na svaku odluku odbornika i poručuje da mu je savjest čista, prenosi RTV Podgorica.

U iščekivanju 19. marta, za kada je zakazana sjednica Skupštine Glavnog grada, na kojoj će se raspravljati o njenoj budućnosti, iako u vidu prijetnje, a ne materijalizovane inicijative, Demokratska narodna partija u javnosti je pokrenula pitanje povjerenja gradonačelniku Saši Mujoviću. Kažu da im neće biti problem da aktuelnoj opoziciji predvođenoj DPS-om pruže podršku, Mujović, s druge s druge strane poručuje – legitimno je.

“Neka pokrenu pitanje moje smjene, savjest mi je čista i ako treba da budem smijenjen od strane DPS-a i DNP-a, onda ću sa funkcije otići uzdignuta čela. Pokrenuo sam najveći projekat u gradu, nešto što prethodne vlasti nijesu mogle, pokrenuti, potrošeno je 65 miliona na kapitalni budžet i ako zbog toga treba da platim cjijenu, sa velikim zadovoljstvom”, istakao je Mujović.

Ako bi Evropski savez obezbijedio dovoljan broj glasova u Skupštini, Podgoricu bi čekali novi izbori, koje Mujović smatra iracionalnim.

“Lično bih volio da su ti izbori, ako treba, sjutra. Da se izmjerimo da se svi glasnogovornici, junaci koji se busaju u prsa i koji misle da imaju veći kredibilitet od gradonačelnika, volio bih da se izmjerimo, pa da vidimo ko prijeti iz prazne puške”, naveo je gradonačelnik.

S druge strane, ako odbornici nastave da troše svoj mandat do juna 2027. godine, za kada su zakazani generalni lokalni izbori, Podgorica dobija prinudnu upravu.

“Ako bude i prinudna uprava i to je jedna od opcija. Znate i sami rad Skupštine mijenjaju povjerenici koje delegira Vlada, poruka je jasna, građani neće biti na gubitku”, zaključio je Mujović.

Hoće li do inicijative za smjenu gradonačelnika zaista doći i da li će u Skupštini biti dovoljno glasova za njeno raspuštanje, biće poznato uskoro.