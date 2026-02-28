Budžet Opštine za 2020. bio je prvobitno planiran na iznos od 23,55 miliona eura, što je kasnije rebalansom zbog koronakrize, smanjeno na 19,05 miliona eura, ali je na kraju godine budžet ipak uspio da ostvari ukupne prihode u iznosu od tek 15,95 miliona eura

Nova vlast tvrdila je da je zatekla nepunih 67 hiljada eura, neplaćene dugove i dospjele obaveze Opštine od 3.504.330 eura, te više od 1,5 miliona eura raznih drugih neplaćenih računa i potraživanja

Budžetska inspekcija Ministarstva finansija prošle godine je, kako se navodi u Godišnjem izvještaju o radu Budžetske inspekcije za 2025, obavila vanrednu inspekcijsku kontrolu u Opštini Tivat. Kontrola je urađena po osnovu zahtjeva za sprovođenje inspekcijskog nadzora, “zaprimljenog u 2024. godini od strane Specijalnog državnog tužioca”.

Precizira se da je “u dijelu nadzora nad primjenom propisa o finansiranju lokalne samouprave izvršena je kontrola neizmirenih obaveza, zakonite i namjenske potrošnje budžetskih sredstava u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Tivat za 2020. godinu, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Zakonom o finansiranju lokalne samouprave”.

Budžet Opštine za 2020. bio je prvobitno planiran na iznos od 23,55 miliona eura, što je kasnije rebalansom zbog koronakrize, smanjeno na 19,05 miliona eura, ali je na kraju godine budžet ipak uspio da ostvari ukupne prihode u iznosu od tek 15,95 miliona eura, prenose VIjesti.

Kontrolisan je period od 1. januara do 31. decembra 2020. godine, a vanredni inspekcijski nadzor obavili su glavna budžetska inspektorka Jelena Perućica, budžetska inspektorka Danijela Vujisić, i ovlašćena službena lica za vršenje inspekcijskog nadzora Ministarstva finansija Vladislav Karadžić i Ivana Šofranac.

“Po zahtjevu, a povodom navoda iz podnesene krivične prijave u kojoj se u bitnom navodi da je 2020. godine, kada je sačinjen “presjek budžeta”, nanijeta višemilionska šteta i ostavljene neizmirene i dospjele obaveze u ukupnom iznosu od 3,5 miliona eura, sproveden je kompleksan vanredni inspekcijski nadzor u periodu od 8. jula 2025. godine do 31. decembra 2025. godine, u trajanju od pet mjeseci. Inspekcijskim nadzorom, pored utvrđenih nepravilnosti, utvrđeno je da ukupni iznos obaveze od 2.359.147,51 eura predstavlja tekuće obaveze, te da ne predstavlja neizmirene obaveze, kako je navedeno u samoj inicijativi”, navodi se u izvještaju o radu Budžetske inspekcije.

Napominje se da su prilikom te kontrole utvrđene četiri nepravilnosti, ali se ne precizira o kojim i kakvim konkretno nepravilnostima je bilo riječ, prenose Vijesti.

Tokom tri četvrtine kontrolisanog perioda na čelu Tivta je bila njegova posljednja DPS-om predvođena lokalna uprava, koja je izgubila lokalne izbore od građanske liste Narod pobjeđuje. Kada je u oktobru te godine smijenjen dotadašnji DPS gradonačelnik Siniša Kusovac, a na čelo Tivta došao novi predsjednik Opštine Željko Komnenović (Narod pobjeđuje), nova lokalna vlast predvođena tom građanskom listom je javnost obavijestila da je zatekla katastrofalno stanje u gradskim finansijama, gotovo potpuno prazan budžet i višemilionske neplaćene dugove. Kako su tada naveli iz nove vlasti, sredinom oktobra 2020. kada su preuzeli upravu nad gradom, na računu Opštine Tivat zatekli su samo nepunih 67 hiljada eura, neplaćene dugove i dospjele obaveze Opštine od 3.504.330 eura, minus na overdraft kreditu kod Prve banke u iznosu od 147.488 eura, te preko 1,5 miliona eura raznih drugih neplaćenih računa i potraživanja raznih povjerilaca po ladicama Sekretarijata za finansije, a koji uopšte nisu ni bili uneseni u sistem trezora Opštine.

Zbog toga je administracija novog gradonačelnika Komnenovića morala hitno da se kod banaka zaduži radi “gašenja finansijskih požara” koji su prijetili potpunom blokadom Opštine jer su povjerioci namjeravali da pokrenu postupke prinudne naplate svojih potraživanja.

Najpovoljniju ponudu Opštini je tada dala CKB banka, kod koje je uzet kredit u iznosu od tri miliona eura od kojih je povučeno 2,74 miliona. U narednih godinu dana, mjerama štednje i racionalizacije poslovanja lokalne uprave, gradske finansije su stabilizovane i Opština Tivat je potpuno finansijski oporavljena, pišu Vijest.

Nova vlast je SDT-u podnijela krivičnu prijavu protiv stare zbog načina na koji je DPS u posljednjoj godini svoje uprave nad Tivtom 2020. vodio gradske finansije i stanja u kojem je ostavio opštinski budžet. Tek pet godina nakon toga, Budžetska inspekcija je po zahtjevu SDT-a izvršila vanredni inspekcijski nadzor tokom kojeg je utvrdila četiri nedefinisane nepravilnosti, ali i konstatovala da administracija bivšeg gradonačelnika Siniše Kusovca 2020. navodno gradu nije ostavila “neizmirene i dospjele obaveze u ukupnom iznosu od 3,5 miliona eura”, već da “ukupni iznos obaveze od 2.359.147,51 eura predstavlja tekuće obaveze, te da ne prestavlja neizmirene obaveze, kako je navedeno u samoj inicijativi”.

U Godišnjem izvještaju o radu Budžetske inspekcije Crne Gore za 2025. se navodi i da su “u skladu sa članom 21 stav 8 Zakona o budžetskoj inspekciji nakon djelimično prihvaćenih primjedbi od strane starješina organa, odnosno odgovornog lica subjekta nadzora, budžetski inspektori lani sačinili tri dopunska zapisnika kod isti toliko subjekata nadzora”. Jedan od tih dopunskih zapisnika odnosio se na Opštinu Tivat, ali se ne navodi na šta se konkretno odnosio.