Analitičari smatraju da Vlada ima dovoljno glasova da opstane do izbora 2027, dok Pokret Evropa sad očekuju unutrašnje podjele i pad podrške.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Iako je u posljednjim mjesecima ostala bez nekoliko poslanika, parlamentarna većina i dalje raspolaže dovoljnim brojem glasova da Skupština funkcioniše i da Vlada opstane do redovnih izbora naredne godine, ocjenjuju sagovornici „Dana“.

U posljednjih mjesec dana vladajući blok ostao je bez nekoliko poslanika, a posljednji primjer je izlazak Miodraga Lakovića iz Pokreta Evropa sad (PES). Analitičar Srđan Vukadinović smatra da, uprkos tim dešavanjima, nije realno očekivati da će opstanak Vlade biti doveden u pitanje.

„Vlada će gurati do izbora naredne godine i ‘jahati’ na kredibilitetu navodnih pozitivnih ocjena koje dobijaju od predstavnika EU, iako ti predstavnici odlično znaju kakvo je pravo stanje u Crnoj Gori. Vidjeli smo da je nedavno jedan od tih predstavnika izjavio da se sa Demokratama ne može ići ka EU. Ponekad ukažu da ima i nekih negativnih strana, kao što je pokretanje identitetskih pitanja, ali to je samo mimikrija visokih dužnosnika, a uz to je i EU sada, u suštini, marginalizovana grupacija“, kazao je Vukadinović za „Dan“.

Prema njegovoj ocjeni, najveći problem unutar parlamentarne većine predstavlja stanje u Pokretu Evropa sad.

„PES je partija koja nema svoju profilaciju, već je nastala od kadrova DPS-a i nekadašnjeg Demokratskog fronta. To je fluidna politička organizacija koja nema ni ideologiju ni politički program. Tu je jedan značajan dio kadrova i DF-a i DPS-a, onih koji nijesu mogli da se istaknu u hijerarhiji tih partija i došli su u PES. Laković je bivši kadar DPS-a, to nije sporno, i drugi će se kvalifikovati kada budu odlučili da naprave određeni iskorak. U PES-u osjećaju da će biti marginalizovani na sljedećim izborima i pokušavaju unutrašnjim snagama da naprave političko provjetravanje, da se na neki način ideološki, politički i programski profilišu, jer znaju da teško da će biti na poziciji kojoj su sada“, smatra Vukadinović.

On dodaje da bi partija premijera Milojka Spajića na narednim izborima mogla imati znatno manju podršku.

„PES bi na narednim izborima mogao dobiti podršku od svega nekoliko procenata, jer dvije struje unutar same stranke naginju ka DPS-u i DF-u, dok će se jedan dio glasača okrenuti Jakovu Milatoviću ukoliko osnuje stranku“, rekao je Vukadinović.

On podsjeća da PES prati osipanje još od samog osnivanja.

„Dakle, partiju je napustio neko ko je ugradio sebe u taj politički identitet, računajući da će to biti nešto drugo, ali vidio je u šta se to pretvorilo. Ta partija nema infrastrukturu i odbore u svim opštinama i izuzetno loše su prošli na lokalnim izborima, a to će se odraziti i na državnom nivou. Rezultat koji su oni imali na posljednjim parlamentarnim izborima je utakmica koja se odigra jednom u životu. PES je dobio podršku isključivo zbog želje za promjenama. Građani su željeli nova lica i nove političke subjekte. Pojavio se PES i oni su u tom trenutku dali blanko povjerenje, pri tome su dobili ovo što su dobili. Vjerovatno su mnogi od njih nezadovoljni“, kazao je Vukadinović.

Sličnog je stava i Borislav Đurišić iz NVO Inicijativa direktne demokratije, koji smatra da nekoliko poslanika manje neće ugroziti Vladu, ali da su procesi unutar PES-a već vidljivi.

„Vlada će i dalje imati dovoljno poslanika da održi svoje funkcionisanje, ali se tu otvaraju određeni procesi koji su se vidjeli u početku, a to je postepena podjela PES-a, vjerovatno na dvije frakcije. Sada je Laković istupio, ali javna je tajna da u PES-u postoje minimum dvije struje, tako da će vrlo vjerovatno u nekoj doglednoj budućnosti da dođe do podjele. Što se tiče stabilnosti Vlade, mislim da ćemo izbore imati, kako je i zakazano, 2027. godine“, kazao je Đurišić.

On ističe da stabilnost vlasti ne znači nužno i efikasno funkcionisanje institucija.

„Vlada neće imati adekvatnu funkcionalnost, koju, nažalost, nije imala ni do sada. Nijedan progresivan zakon, ništa što je od suštinskog značaja za Crnu Goru nijesu usvojili, nije uređen Zakon o biračkom spisku, nemamo zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom, nemamo reformu izbornog zakonodavstva. Dakle, za pet godina ove vlasti bukvalno ništa, apsolutno ništa nije urađeno“, ocijenio je Đurišić.