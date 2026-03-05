Vlada je takođe razriješila i više počasnih konzula.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada je na današnjoj sjednici razriješila Mirjanu Pajković sa mjesta članice Upravnog odbora JU Dom starih "Grabovac" Risan.

Vlada je takođe razriješila i više počasnih konzula, prenose Vijesti.

Vlada je na današnjoj sjednici:

-donijela Rješenje o razrješenju stalne predstavnice Crne Gore pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i ostalim organizacijama UN sistema Milene Šofranac Ljubojević,

-donijela Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora JU Dom starih „Grabovac“ Risan Mirjane Pajković,

-donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka Sava Vučinića,

-donijela Rješenje o određivanju Sava Vučinića za vršioca dužnosti direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka,

-donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Milorada Radojičića,

-donijela Rješenje o imenovanju Gorana Tufegdžića za člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore,

-donijela Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Iskenderunu – Republika Turska Serifa Tosyalia,

-donijela Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Strachuru – Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske Charlesa Macleana,

-donijela Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Torontu – Kanada Roya Douglas Elliotta,

-donijela Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Asunsionu – Republika Paragvaj Marca Firmina,

-donijela Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Panami – Republika Panama Dragana Burića,

-donijela Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Bolonji – Republika Italija Tonina Lamborghinija,

-donijela Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Santo Domingu – Dominikanska Republika Sixta Alfreda Inchausteguia,

-donijela Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Gvatemali – Republika Gvatemala Alejandra Serović Castaneda,

-donijela Rješenje o opozivu počasne konzulke Crne Gore u Antverpenu – Kraljevina Belgija Enise Jarović,

-donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU u Ministarstvu pravde Jasne Jovović,

-donijela Rješenje o određivanju Jasne Jovović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU u Ministarstvu pravde,

-donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretarke Ministarstva turizma Milene Tošić,

-donijela Rješenje o određivanju Milene Tošić za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva turizma,

-donijela Rješenje o postavljenju mr Renate Milutinović za generalnu direktoricu Direktorata za razvoj industrije i zanatstva u Ministarstvu ekonomskog razvoja,

-donijela Rješenje o postavljenju mr Anđele Gajević za generalnu direktoricu Direktorata za unapređenje konkurentnosti privrede u Ministarstvu ekonomskog razvoja,

-donijela Rješenje o imenovanju Savjeta za demografiju u sastavu: Damir Gutić, predsjednik; Novica Vuković, zamjenik predsjednika i članovi Naida Nišić, prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, dr Vojislav Šimun, Danilo Šaranović, mr Ervin Ibrahimović, Nik Gjeloshaj, Ernad Suljević, Vladimir Joković, Damjan Ćulafić, mr Simonida Kordić, dr Tamara Vujović, Mirsad Azemović, Slaven Radunović, Mileva Brajušković Popović, prof. dr Vladimir Božović, prof. dr Ljubiša Stanković, Miroslav Pejović, Slobodan Delić, Tijana Ivančević i Slobodan Tomašević. Za sekretarku Savjeta imenovana je Maja Bahović,

-donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave za statistiku mr Branke Šušić Radovanović,

-donijela Rješenje o određivanju mr Branke Šušić Radovanović za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku,

-donijela Rješenje o postavljenju Ljubice Popović za sekretarku Ministarstva javne uprave,

-donijela Rješenje o postavljenju Jelene Pejović za generalnu direktoricu Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave,

-donijela Rješenje o postavljenju Nine Blažić za generalnu direktoricu Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave i

-donijela Rješenje o određivanju Borisa Vukčevića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.