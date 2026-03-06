"To će omogućiti pouzdanije povezivanje Crne Gore sa ključnim evropskim destinacijama"

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore odobrila je kupovinu novog aviona za potrebe nacionalne aviokompanije To Montenegro, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović, prenosi RTCG

"Kupovina ovog aviona predstavlja važan korak ka finansijskoj stabilnosti i dugoročnoj održivosti naše nacionalne aviokompanije", kazao je Radulović.

Kazao je da tim potezom smanjuju troškove lizinga i dodatno jačaju flotu.

"To će omogućiti pouzdanije povezivanje Crne Gore sa ključnim evropskim destinacijama", rekao je Radulović.