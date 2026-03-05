U Komisiji očekuju da zapošljavanja u policiji budu na osnovu zasluga i da se otpuštanja zasnivaju na opravdanim razlozima, piše portal javnog servisa.

Izvor: Profimedia

Evropska komisija (EK) primila je pismo šefova klubova poslanika opozicionih partija u Skupštini Crne Gore i odgovoriće u dogledno vrijeme, poručeno je iz Brisela, kako prenosi RTCG.

U Komisiji očekuju da zapošljavanja u policiji budu na osnovu zasluga i da se otpuštanja zasnivaju na opravdanim razlozima, piše portal javnog servisa.

Portparol Evropske komisije poručuje da je ta institucija Evropske unije upoznata sa predlozima amandmana Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost u Crnoj Gori, kao i sa zabrinutostima koje su izrazili civilno društvo i sindikati.

„Komisija je konsultovana o dva nacrta zakona i smatra da odredbe o zaštiti podataka oba zakona još uvijek nijesu u potpunosti usklađene sa pravnom tekovinom EU, posebno sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Direktivom o sprovođenju zakona (LED). U tom cilju, Crna Gora treba da uskladi ove odredbe sa pravnom tekovinom EU ili prije usvajanja zakona ili da usvoji zakon i uskladi odredbe prije zatvaranja pristupnih pregovora. Ovo je dodatni razlog da se brzo krene sa sveobuhvatnom reformom zaštite podataka u Crnoj Gori“, navodi portparol EK.

U međuvremenu, Evropska komisija će, kako poručuju, pažljivo pratiti sprovođenje zakona.

„EK posebno očekuje da vlasti sprovode zapošljavanja na osnovu zasluga u policiji i uspostave odgovarajuće proceduralne zaštitne mjere. Takođe očekuje da Crna Gora obezbijedi da se svako razrješenje zasniva na opravdanim razlozima i da lica na koja se to odnosi imaju pristup svim pravnim ljekovima”, naglašava portparol Evropske komisije.