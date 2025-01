Programom Evropa sad 2 su povećane plate, podsjeća Đeljošaj, te je po svim zakonitostima tržišta moralo doći do povećanja cijena i inflacije, ističe on, što je u ovom slučaju izbjegnuto, jer su, kako tvrdi, donijeli dobre i pravovremene odluke.

Mi smo ušli u Vladu, i rekli ovo je naša država i mi treba da damo doprinos i da se razvijemo u svim sektorima, da se integrišemo, radimo za čitavu državu, i onda će biti dobro svima, i onima koji nas podržavaju kao nacionalnu partiju, iako ste vlast treba da radite ono što vam je u programu, ali mi smo se fokusirali da radimo istovremeno za sve, i onda će taj boljitak dobiti i oni koji nas podržavaju. Nismo otvarali nikakva pitanja, ali smo na napade odgovarali. Kad se nismo slagali iznijeli smo naš stav, jesu li ostali uradili kao mi, nijesu – kazao je u emisiji Na kraju dana, na Televiziji E, potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.

Rast zarada je uslovio rast BDP, kaže Đeljošaj, a sve to je dovelo do povećanja cijena, ističe on, pa su očekivanja građana bila da se vrate na cijene na pređašnje stanje, što je, po njegovoj tvrdnji nemoguće, ali su zato akcijom Limitirane cijene, kako tvrdi, zaustavili dalji rast cijena.

,, Važno je da znaju građani, kad imamo rast plata, kad imamo više novca na tržištu neminovno da imamo nekih pomjeranja, u ovom slučaju nijesmo imali, jer smo prije nego što je donesena odluka o povećanju plata preduzeli korake u tom smjeru da sačuvamo.standard građana, da držimo isti nivo troškova, a veće plate…Mi imamo činjenicu da se BDP za 4, 5 godina dulirao, i to su sve ekonomska kretanja gdje taj novac raste, i ima drugačiju vrijednost, i mi kao Vlada, za godinu dana, više od ovoga nijesmo mogli ostvariti. Ja znam da su očekivanja građana veća, da može brže, ali život,ekonomije, Vlade, države je nešto što je bilo problematično dugi niz godina, jer smo u prethodnom periodu imali enormnu inflaciju, na kojoj se, nažalost, nije radilo ozbiljno, nije se radilo stručno, jer je bilo mogućnosti na ovaj način i tada zaustaviti, nego nije se na vrijeme reagovalo. Ne želim nikoga da kritikujem od prije, svako ima odgovornost za ono što radi, a ja sam i u početku ove akcije imao kritike zbog promjene pristupa” rekao je Đeljošaj.

Ističe da nijesu slučajno promijenili pristup, ne zbog toga što ne žele da nastavenešto što je bilo prije da nastave i sada.

“Ali ako vidimo da nešto nije dobro funkcionisalo, jer mi možemo da imamo akcije koje i dalje nastavljaju rast inflacije, šta smo uradili, nijesmo uradili ništa. Ako zaustavimo inflaciju, e onda smo uradili, jer je bila intencija da smo imali stalno rast, rast, ras, i u najavi većih plata bilo je očekivano, ali sada nije bilo rasta, jer smo donijeli dobre i pravovremene odluke” , kazao je on.

Kad su ušli u Vladu imali su nekoliko ciljeva, prisjeća se Đeljošaj, jer su u premijeru Spajiću prepoznali čovjeka koji radi, kako vjeruje, za dobro Crne Gore, te su u procesima tokom formiranja Vlade došli do dogovora da se nacionalne zajednice ne fokusiraju samo same na sebe.

“Kao Albanski forum smo imali interesovanje da se više ne fokusiramo, kao nacionalna zajednica, na ono što je bilo u prethodnim periodima, da se bavimo sami sa sobom, jer je to za mene bilo uvijek pogrešno, i ja sam imao drugačiju viziju. Vidio sam da imamo podršku premijera Spajića, a to je da se fokusiramo u Vladi da radimo za čitavu državu. Tada sam imao interesovanja da vodimo sektore koji nijesu vezani samo za Albance, i to sam u razgovoru sa Spajićem.i ostvario. Imamo Ministarstvo. Javne uprave koje uspješno vodi kolega Dukaj, ja sam preuzeo Ministarstvo ekonomskog razvoja uz mjesto potpredsjednika za ekonomsku politiku, imao sam volju i želju, da ne kažem misiju i ideal, da drugačije pristupamo ovome, da nijesam ja u Vladi Albanac iz nacionalne partije, nego da sam član Vlade države Crne Gore”, navodi Đeljošaj.

Misli da ostvaruju ono što je bila njegova misija, i tu imaju veliku podudarnost sa premijerom Spajićem, te njihova partnerska saradnja sa premijerom ih motiviše da i dalje rade u ovome

