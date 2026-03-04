Naglašavaju i da su upoznati sa zabrinutošću civilnog društva i sindikata u vezi sa ovim zakonom.

Evropska komisija (EK) je saopštila da su odredbe o zaštiti podataka u izmijenjenim zakonima o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) Crne Gore i dalje neusklađene sa pravnom tekovinom EU, posebno sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Direktivom o sprovođenju zakona (LED). EK je naglasila da je Crna Gora konsultovala Komisiju o oba nacrta, ali da se potpuna usklađenost još uvijek mora postići, saopšteno je CdM-u iz Delegacije EU u Crnoj Gori.

Ranije danas su šefovi klubova poslanika opozicionih partija u Skupštini Crne Gore saopštili da su uputili pismo Evropskoj komisiji i Delegaciji EU u Crnoj Gori, kako bi skrenuli pažnju na proceduru i sadržaj zakona i amandmana o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Iz Delegacije EU su tim povodom CdM-u kazali da upoznati da je Crna Gora nastavila sa procedurom usvajanja relevantnih izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

“Evropska komisija je konsultovana o oba nacrta zakona i njena procjena je da odredbe o zaštiti podataka u oba zakona još uvijek nijesu usklađene sa pravnom tekovinom EU, naročito sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Direktivom o sprovođenju zakona (LED). Kako bi se postiglo usklađivanje, ukazali smo Crnoj Gori na dvije mogućnosti: ili da uskladi ove odredbe sa pravnom tekovinom EU prije usvajanja zakona, ili da usvoji zakon i uskladi odredbe prije zatvaranja pristupnih pregovora. Ovo je dodatni razlog da se brzo krene sa sveobuhvatnom reformom zaštite podataka u Crnoj Gori”, istakli su iz Delegacije EU za CdM.

Naglašavaju i da su upoznati sa zabrinutošću civilnog društva i sindikata u vezi sa ovim zakonom.

“Evropska komisija očekuje od Crne Gore da obezbijedi punu usklađenost sa svakom narednom procjenom Komisije, uključujući i onu koja se odnosi na pravnu tekovinu u oblasti zaštite podataka. Evropska komisija će pažljivo pratiti primjenu zakona”, poručuju iz Delegacije Eu za CdM.

Prema njihovim riječima EK posebno očekuje od nadležnih organa da sprovode zapošljavanje u policiji zasnovano na zaslugama i uspostave odgovarajuće proceduralne garancije. Takođe, dodaju, očekuju da Crna Gora obezbijedi da svako razrješenje bude zasnovano na opravdanim razlozima i da lica na koja se odnosi imaju pun pristup pravnim sredstvima.

“Završna mjerila za Poglavlje 24 zahtijevaju da Crna Gora ima dokazanu sposobnost da na odgovarajući način kontroliše svoje granice, dovoljne kapacitete za graničnu kontrolu i prihvat, kao i da uspostavi čvrst i održiv bilans rezultata u istragama u svim oblastima teškog i organizovanog kriminala i pranja novca. Da bi ispunila ove zahtjeve, Crna Gora treba, između ostalog, da obezbijedi dovoljne ljudske resurse u svojim organima za sprovođenje zakona. Završna mjerila za Poglavlje 24 ne zahtijevaju od Crne Gore da mijenja Zakon o unutrašnjim poslovima niti Zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost”, zaključili su iz Delegacije EU u Crnoj Gori za CdM.

Skupština Crne Gore raspravljaće o ovim zakonima na sjednici koja je zakazana za petak, 6. mart.